(P) Când începe și cât durează arătura de toamnă?

Câteva zile cu vreme bună pot decide cum va arăta terenul până la primăvară. Dacă începi prea devreme, solul uscat se rupe în bolovani greu de mărunțit, iar dacă aștepți prea mult, ploile pot forța tractorul să rămână la marginea parcelei.

Momentul potrivit se stabilește după recoltare, tipul de sol și umiditate, nu doar după data din calendar.

Primele lucrări pot începe încă din septembrie

Pe solurile ușoare, bine structurate, arătura poate începe imediat după eliberarea terenului, uneori chiar în prima parte a lunii septembrie. Resturile culturii anterioare se toacă sau se distribuie uniform, iar parcela se verifică înainte de intrarea utilajelor. Plugul trebuie reglat după textura solului, adâncimea urmărită și puterea tractorului, deoarece câțiva centimetri în plus se simt repede în consum.

Terenurile grele se lucrează de obicei mai târziu, în octombrie sau la început de noiembrie, după ce ating o umiditate potrivită. Apasa aici pentru a vedea un model de plug potrivit în această perioadă.

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Calendarul este diferit în funcție de regiune

În zonele deluroase temperaturile scad mai devreme și precipitațiile sunt mai frecvente, iar perioada favorabilă se întinde în general din septembrie până la sfârșitul lui octombrie. Lucrarea poate continua la începutul lunii noiembrie dacă terenul rămâne dezghețat, iar brazda se desprinde fără să se lipească de cormană.

În sudul și vestul țării toamna poate rămâne caldă și uscată mai mult timp, motiv pentru care procesul ajunge uneori până la final de noiembrie. Așteptarea unei ploi moderate poate fi o soluție în cazul unui teren întărit de secetă, însă o succesiune de ploi abundente poate închide complet fereastra de lucru. Prognoza pentru următoarele 7–10 zile devine astfel la fel de importantă ca planificarea utilajelor.

Cum poți să testezi

Ia o mână de pământ de la adâncimea la care urmează să lucrezi și strânge-l în palmă. Dacă rămâne lipicios, se modelează ușor și murdărește mâna, terenul conține prea multă apă. Tractorul va patina, se va tasa brazda, iar după uscare se pot forma bucăți tari, greu de sfărâmat.

Pământul potrivit formează un bulgăre care se desface la o presiune moderată. Pentru solurile grele și mijlocii, umiditatea favorabilă se află frecvent în jurul valorii de 15–20% raportat la masa solului uscat.

Cât timp ai la dispoziție?

Specialiștii recomandă încheierea arăturii cu aproximativ 2–3 săptămâni înainte ca solul să înghețe. Intervalul permite continuarea proceselor biologice din pământ și descompunerea treptată a resturilor vegetale. După îngheț, utilajul pătrunde greu, piesele sunt solicitate suplimentar, iar adâncimea devine neuniformă.

Campania completă poate dura de la câteva zile până la aproape trei luni, în funcție de suprafață și regiune. Pentru o singură parcelă, calculul pornește de la capacitatea efectivă a ansamblului. Dacă tractorul și plugul lucrează aproximativ 1 hectar pe oră, o suprafață de 10 hectare cere cel puțin 10 ore de lucru, la care se adaugă întoarcerile, alimentarea, reglajele și deplasarea.

Forma terenului poate prelungi durata lucrării

Pe o parcelă lungă, cu puține obstacole, tractorul petrece mai mult timp în brazdă și mai puțin la capete. Pe terenurile înguste, fragmentate sau neregulate, numeroasele întoarceri reduc capacitatea zilnică, chiar dacă suprafața totală pare ușor de acoperit. Diferențele de nivel și zonele cu sol greu încetinesc suplimentar lucrul.

Viteza se situează frecvent în jur de 5–7 km/h, însă valoarea trebuie adaptată după modul în care se răstoarnă brazda. De exemplu, viteza mare poate lăsa porțiuni neuniforme, pe când deplasarea prea lentă consumă timp și motorină fără să îmbunătățească automat lucrarea.

Perioada potrivită începe după recoltare și se încheie înainte ca solul umed, zăpada ori înghețul să blocheze lucrările. Septembrie, octombrie și noiembrie alcătuiesc intervalul general, însă parcela stabilește ziua în care merită pornit tractorul.