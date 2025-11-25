Antena Căutare
Home News Social (P) Ce accesorii să alegi pentru ținuta cu ghete de iarnă casual-șic

(P) Ce accesorii să alegi pentru ținuta cu ghete de iarnă casual-șic

Ghetele de iarnă sunt, fără îndoială, elementul central al sezonului rece.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 09:45 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 09:46
Galerie
O ținută casual-șic nu înseamnă doar confort, ci și rafinament discret, iar accesoriile sunt cheia pentru a obține acest echilibru. | ccc

Nu doar că protejează de frig, dar reușesc să transforme orice ținută aparent banală într-una bine conturată, sofisticată și atent gândită. Însă nu este suficient să alegi o pereche bună de ghete, ci și modul în care le integrezi în ansamblu contează enorm. O ținută casual-șic nu înseamnă doar confort, ci și rafinament discret, iar accesoriile sunt cheia pentru a obține acest echilibru. Dacă vrei un look care atrage fără să pară că te-ai străduit prea mult, accesoriile potrivite fac diferența.

Pune accent pe contrastul texturilor

Unul dintre cele mai fine secrete ale stilului casual-șic este jocul inteligent dintre texturi. Gândește-te la o pereche de ghete de iarnă cu finisaj mat sau din piele lăcuită, combinate cu un fular din cașmir moale sau o geantă cu textură boucle. Diferențele de material creează profunzime vizuală și dau impresia unei ținute gândite până la cel mai mic detaliu. Adaugă o pereche de mănuși din piele fină și ochelari de soare cu rame geometrice, iar întregul look capătă o notă de coerență, dar și de personalitate.

Articolul continuă după reclamă

Acesta este momentul în care ținuta capătă dimensiune, iar fiecare accesoriu contribuie la povestea pe care o transmiți. Casual-șic nu înseamnă întâmplare sau compromis, ci un echilibru între confort și alegerea conștientă a fiecărui detaliu.

Alege accesorii care echilibrează proporțiile

Accesoriile nu trebuie să fie doar frumoase, ci și funcționale. O ținută cu ghete de iarnă, mai ales dacă acestea au o formă robustă sau o talpă accentuată, cere accesorii care să echilibreze silueta. O geantă structurată, de dimensiune medie, poate face minuni în acest sens. Nu doar că aduce o notă de eleganță, dar și armonizează proporțiile corpului în raport cu volumul încălțămintei.

Un alt exemplu este pălăria – aleasă cu grijă, aceasta poate rafina întreaga ținută și poate adăuga acel aer premium fără a părea forțat. Găsește echilibrul: dacă încălțămintea este grea vizual, lasă accesoriile să aducă suplețe și linie. Astfel, creezi o ținută coerentă, dar în același timp sofisticată, cu o estetică bine dozată.

CCC propune o selecție amplă de produse care pot completa cu ușurință un astfel de look. Fie că alegi să le descoperi în magazinele fizice sau preferi să comanzi online, varietatea oferită îți permite să experimentezi fără să faci compromisuri.

Fii atentă la accentele metalice

Accentele metalice pot schimba radical o ținută, mai ales când sunt folosite strategic. Nu e nevoie de opulență, ci de detalii discrete care să susțină ideea de eleganță neostentativă. O cataramă bine aleasă, un inel cu design arhitectural sau o brățară cu finisaj lucios pot introduce o notă rafinată care face diferența.

Ghetele cu inserții metalice pot fi puse în valoare prin accesorii care reflectă aceleași nuanțe sau forme. Astfel, se creează un fir stilistic subtil, dar extrem de eficient. Important este să nu încarci inutil ținuta. Alege piese puține, dar cu impact, care să transmită un mesaj clar despre stilul tău: rafinat, bine gândit și autentic.

În fond, o ținută casual-șic de iarnă nu se construiește doar în jurul hainelor, ci mai ales în jurul detaliilor. Accesoriile nu sunt doar complementare, ci vitale pentru un rezultat final echilibrat, sofisticat și personalizat. Secretul nu este abundența, ci selecția. Iar selecția vine din înțelegerea profundă a proporțiilor, materialelor și accentele potrivite.

Rezultate Loto, 23 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,87 milioane de euro...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro 20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre 20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Rezultate Loto, 23 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,87 milioane de euro
Rezultate Loto, 23 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,87 milioane de euro
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Rezultate Loto azi, 23 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 23 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care vin peste noi
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care... Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x