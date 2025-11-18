Antena Căutare
Home News Social (P) Cum alegi un supliment eficient pentru reglarea glicemiei în 2025

(P) Cum alegi un supliment eficient pentru reglarea glicemiei în 2025

Farmaciile moderne joacă un rol esențial în viața de zi cu zi a pacienților, mai ales când vine vorba despre prevenție, monitorizare și consiliere în cazul afecțiunilor cronice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 Noiembrie 2025, 09:22 | Actualizat Marti, 18 Noiembrie 2025, 09:23
Galerie
Printre cele mai răspândite probleme de sănătate se numără diabetul și variațiile glicemice. | Shutterstock

Printre cele mai răspândite probleme de sănătate se numără diabetul și variațiile glicemice.

În acest context, o farmacie de încredere în România oferă nu doar produse eficiente, ci și servicii gratuite precum măsurarea glicemiei sau a tensiunii arteriale. Suplimentele precum GlucoSuport de la Naturalis sunt tot mai căutate pentru susținerea metabolismului glucidic (procese chimice prin care organismul transformă glucidele în energie) și completarea unui stil de viață sănătos. Pacienții sunt tot mai informați și caută produse sigure, cu ingrediente dovedit eficiente și sprijin profesionist din partea farmacistului.

La nivel global, în anul 2021, aproximativ 537 de milioane de adulți (20-79 de ani) erau diagnosticați cu diabet și se estimează ca până în anul 2030, numărul persoanelor diagnosticate cu diabet va crește până la 643 de milioane, și până în anul 2045, la 783 milioane (1 din 8 adulți, reprezentând o creștere de 46%), conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică.

În România, în anul 2022, 1.27 milioane de persoane cu diabet zaharat se aflau în evidența cabinetelor medicale de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. Dintre aceștia, 6 din 10 persoane aveau cel puțin o complicație.

Articolul continuă după reclamă

Ce este GlucoSuport și cui se adresează?

GlucoSuport este un supliment alimentar disponibil sub formă de capsule, disponibil în farmaciile Catena, ce combină ingrediente naturale și minerale esențiale. Este destinat persoanelor care doresc să-și mențină glicemia în limite normale și să sprijine metabolismul carbohidraților.

Beneficii și ingrediente

  • Frunzele de dud-alb – contribuie la controlul apetitului și sprijină metabolismul glucidic (procese care transformă glucidele în energie);
  • Gymnema sylvestre – ajută la menținerea glicemiei normale;
  • Scorțișoara – susține metabolismul glucozei și are efect antioxidant;
  • Zincul – contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la metabolismul carbohidraților;
  • Cromul – ajută la menținerea concentrațiilor normale ale glucozei din sânge.

Modul de administrare recomandat este de 1 capsulă de două ori pe zi, înainte de masă. GlucoSuport este compatibil cu o dietă echilibrată și nu conține zahăr, fiind potrivit pentru persoanele care urmăresc un regim nutrițional controlat. În plus, formula sa fără gluten și fără conservanți îl face accesibil pentru un public larg, cu diverse nevoi alimentare.

De ce este importantă consilierea farmacistului?

Într-o farmacie modernă, farmacistul are un rol extins. În cazul pacienților care se confruntă cu diabet, prediabet sau dezechilibre glicemice, consultarea studiilor de specialitate și consilierea profesionistă pot face diferența. Farmacistul explică modul corect de administrare al suplimentelor, atrage atenția asupra eventualelor interacțiuni cu alte tratamente și recomandă monitorizarea regulată a glicemiei.

Un alt beneficiu semnificativ este posibilitatea de a efectua măsurători gratuite direct în farmacie. La Catena, pacienții beneficiază de:

  • măsurarea glicemiei;
  • verificarea tensiunii arteriale;
  • broșura gratuită „Înțelege și controlează diabetul”;

Această broșură oferă informații utile despre:

  • diferențele între tipurile de diabet;
  • cum se interpretează valorile glicemiei;
  • alimentația corectă pentru prevenție;
  • importanța exercițiilor fizice regulate.

Toate aceste resurse cresc gradul de conștientizare și ajută pacienții să adopte decizii informate cu privire la tratamentul potrivit și sănătatea lor.

Când este recomandat un supliment pentru glicemie?

Un astfel de supliment nu este destinat exclusiv persoanelor diagnosticate cu diabet. GlucoSuport este potrivit și pentru cei care:

  • au valori ale glicemiei aproape de limita superioară;
  • consumă frecvent zaharuri sau carbohidrați procesați;
  • au un stil de viață sedentar sau stresant;
  • au un istoric familial de diabet;
  • se apropie de vârsta de risc (peste 45 de ani);
  • doresc să prevină dezechilibrele metabolice.

Administrarea preventivă, în combinație cu un stil de viață sănătos, poate contribui la întârzierea apariției unor afecțiuni cronice. GlucoSuport este un sprijin ușor de integrat în rutina zilnică.

O farmacie de încredere pentru controlul diabetului

Lantul de farmacii Catena este unul dintre cele mai mari și bine cotate din România, cu peste 900 de farmacii la nivel național, fiind apreciat pentru diversitatea produselor, dar mai ales pentru serviciile oferite și consilierea specializată.

Ce servicii găsești în farmaciile Catena?

  • Măsurători gratuite ale glicemiei și tensiunii arteriale;
  • Personal instruit pentru a oferi sfaturi utile și recomandări;
  • Ghiduri de sănătate, cum este „Înțelege și controlează diabetul”;
  • Produse moderne, inclusiv suplimente pentru metabolismul glucidic;
  • Campanii sezoniere pentru prevenție și educație.

Catena este o farmacie apreciată pentru rețeaua extinsă, dar și pentru premiile primite în ultimii ani:

  • “Premiul pentru consolidarea poziției de lider pe piața farma” - Galea Capital - Companii de Elită (ediția 2025);
  • Consumer Superbrand 2024–2025;
  • Forbes - Liga Campionilor în Business 2025;
  • Forbes 500 Business Awards 2024;
  • Capital – Companii de Elită 2024.

Aceste recunoașteri confirmă încrederea pacienților și calitatea serviciilor oferite.

Sprijin natural pentru menținerea glicemiei normale

Într-un context în care tot mai multe persoane se confruntă cu probleme legate de glicemie, alegerea unui supliment alimentar eficient este esențială. GlucoSuport oferă o formulă complexă, bazată pe extracte vegetale și minerale, care susțin organismul fără a crea dependență sau reacții adverse.

Prin asocierea cu sfaturi personalizate, testări gratuite și materiale educaționale, farmaciile Catena oferă un cadru complet pentru susținerea sănătății metabolice.

De ce să alegi GlucoSuport?

  • Conține ingrediente active cu susținere științifică
  • Nu are zahăr, gluten sau aditivi artificiali
  • Este ușor de administrat (2 capsule/zi)
  • Se găsește în rețele farmaceutice de încredere
  • Este însoțit de consiliere în farmacie

Alegerea unei farmacii serioase cu personal bine pregătit și produse sigure este la fel de importantă ca alegerea unui supliment eficient. Cu GlucoSuport și sprijinul oferit de Catena, ai la dispoziție toate resursele necesare pentru a-ți gestiona mai bine sănătatea zilnică.

Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și toba cu o lună înainte de Crăciun. Românii scot mai mulți bani din buzunar...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă Ion Țiriac se teme de un &#8220;mare război&#8221;. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă
Observatornews.ro Meseriile fără diplomă unde poţi câştiga 8.100 €. Se caută 85.000 de muncitori necalificaţi Meseriile fără diplomă unde poţi câştiga 8.100 €. Se caută 85.000 de muncitori necalificaţi
Golirea Barajului Vidraru lasă fără apă potabilă Curtea de Argeș și încă 3 comune. De ce nu poate fi băută apa Golirea Barajului Vidraru lasă fără apă potabilă Curtea de Argeș și încă 3 comune. De ce nu poate fi băută apa

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și toba cu o lună înainte de Crăciun. Românii scot mai mulți bani din buzunar
Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și toba cu o lună înainte de Crăciun. Românii scot mai mulți bani...
Ingredientul care schimbă complet gustul plăcintei cu mere. Ce poți adăuga pentru un desert autentic
Ingredientul care schimbă complet gustul plăcintei cu mere. Ce poți adăuga pentru un desert autentic Catine.ro
„Părintele”, prins că se îmbogățea din pomelnicele credincioșilor! Ce au găsit polițiștii asupra lui
„Părintele”, prins că se îmbogățea din pomelnicele credincioșilor! Ce au găsit polițiștii asupra lui
Kerem Bürsin este din nou îndrăgostit? Ce se vehiculează în presa din Turcia despre actorul din Dragostea plutește în aer
Kerem Bürsin este din nou îndrăgostit? Ce se vehiculează în presa din Turcia despre actorul din Dragostea... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi introdusă în strategia de apărare. Argumentele Antoniei Pup, cercetătoare în securitate internațională
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi... Libertatea.ro
FMI ar vrea să introducem celebrul impozit progresiv din 2027: „Impozitezi fix oamenii care își permit să își mute rezidența fiscală”
FMI ar vrea să introducem celebrul impozit progresiv din 2027: „Impozitezi fix oamenii care își permit... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de sfeclă roșie și borș de sfeclă roșie. Rețete pentru o toamnă caldă și plină de gust
Supă de sfeclă roșie și borș de sfeclă roșie. Rețete pentru o toamnă caldă și plină de gust HelloTaste.ro
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025. Racii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025. Racii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
România importă energie chiar și de 1.000 de ori mai scumpă decât cea pe care o exportă
România importă energie chiar și de 1.000 de ori mai scumpă decât cea pe care o exportă Jurnalul
Rugăciunea de dimineață care schimbă energia întregii zile. Deschide-ți inima și lasă lumina să lucreze pentru tine
Rugăciunea de dimineață care schimbă energia întregii zile. Deschide-ți inima și lasă lumina să lucreze... Kudika
Cât se lasă jumările la foc ca să iasă crocante, dar moi în interior
Cât se lasă jumările la foc ca să iasă crocante, dar moi în interior Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Cazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghere
Cazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghere Observator
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Ouă poșate cu iaurt și unt aromat. Rafinamentul micului dejun turcesc
Ouă poșate cu iaurt și unt aromat. Rafinamentul micului dejun turcesc Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x