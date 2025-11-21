(P) Cum funcționează panourile fotovoltaice în sezonul rece

Unul dintre cele mai frecvente mituri legate de energia solară este că panourile fotovoltaice nu funcționează iarna.

Mulți oameni cred că frigul, lipsa soarelui sau zăpada le anulează complet eficiența. În realitate, panourile solare continuă să producă energie și în sezonul rece, uneori chiar mai eficient decât vara. Asta dacă sunt corect dimensionate, bine instalate și întreținute regulat.

În acest articol, demontăm cele mai populare idei greșite și oferim răspunsuri clare la întrebările pe care ni le pun clienții cel mai des despre comportamentul panourilor în timpul iernii.

Iarna e frig. Nu afectează asta randamentul panourilor?

De fapt, temperaturile scăzute ajută la funcționarea eficientă a panourilor. Panourile fotovoltaice transformă lumina solară în energie electrică, nu căldura. Iar ca orice echipament electronic, ele funcționează mai bine la temperaturi scăzute decât la temperaturi foarte ridicate.

Vara, deși avem mai multă lumină, randamentul electric al panourilor poate scădea tocmai din cauza supraîncălzirii. În schimb, iarna, deși soarele e mai puțin prezent, panourile funcționează în condiții optime din punct de vedere termic. Așadar, chiar dacă producția totală e mai mică decât în lunile de vară, eficiența conversiei luminii în electricitate poate fi mai bună.

Se produce energie dacă afară e înnorat?

Da. Panourile fotovoltaice nu au nevoie neapărat de lumină directă ca să funcționeze. Ele captează și lumina difuză, acea lumină care pătrunde printre nori în zilele în care cerul este acoperit. Producția nu va fi la nivelul maxim, dar va exista constantă energetică, chiar și în zilele cu lumină slabă.

În multe țări nordice sau cu climat predominant noros, panourile fotovoltaice sunt instalate pe scară largă și oferă performanță bună pe termen lung. Asta pentru că sistemele sunt optimizate corect în funcție de locație, unghi de montaj și orientare.

Ce se întâmplă dacă ninge? Panourile mai funcționează?

Depinde cât de multă zăpadă este și cum se acumulează. Dacă panourile sunt acoperite complet de un strat gros de zăpadă, producția de energie este, evident, redusă semnificativ sau chiar oprită temporar. Însă, în majoritatea cazurilor, zăpada se topește rapid sau alunecă natural de pe suprafața panourilor datorită poziției lor înclinate și a temperaturii ușor ridicate generate de funcționarea acestora.

De asemenea, suprafața panourilor este tratată astfel încât să fie netedă și să favorizeze scurgerea zăpezii. În plus, dacă zăpada este pufoasă și în strat subțire, razele solare o pot penetra și pot ajunge la celulele fotovoltaice, generând în continuare energie, chiar dacă la un nivel redus.

Este recomandat să nu intervii agresiv pentru a curăța zăpada. Dacă totuși o faci, folosește un instrument moale, care nu zgârie suprafața panoului.

Ce producție de energie ar trebui să mă aștept iarna?

Producția în lunile de iarnă este, în general, mai mică decât vara, dar nu trebuie ignorată. Într-o zi însorită de ianuarie, de exemplu, un sistem fotovoltaic poate produce mai mult decât într-o zi înnorată din noiembrie. Chiar dacă durata zilei este redusă, orele de lumină sunt suficiente pentru a genera energie care să acopere o parte din consumul zilnic, mai ales dacă ai un sistem dimensionat corect.

Este important de înțeles că panourile fotovoltaice sunt gândite să funcționeze bine pe tot parcursul anului. Performanțele sunt calculate pe baza unei producții anuale, nu sezoniere, astfel că lunile mai slabe sunt compensate de cele cu producție intensă, cum sunt aprilie – august.

Merită investiția, dacă producția iarna e mai mică?

Absolut. Chiar și cu o producție mai redusă în sezonul rece, sistemul fotovoltaic generează economii considerabile pe termen lung. În plus, iarna este perioada cu cele mai mari facturi la energie pentru majoritatea gospodăriilor. Fiecare kw produs contează, chiar dacă nu acoperă integral consumul.

Mai mult, dacă ai un sistem cu baterii, poți stoca surplusul produs pe timpul zilei și îl poți folosi seara sau în momentele de vârf ale consumului. În zonele în care se aplică sistemul de compensare cantitativă (net metering), energia injectată vara în rețea poate fi consumată iarna, echilibrând consumul pe întregul an.

Ce trebuie să fac pentru ca sistemul meu să funcționeze bine iarna?

Este important să te asiguri că panourile sunt instalate corect, la un unghi optim pentru zona ta geografică și că nu sunt umbrite de copaci sau clădiri, mai ales în timpul iernii când soarele este mai jos pe cer. Monitorizarea sistemului este de asemenea esențială, așadar verifică regulat producția și eventualele notificări din aplicația de monitorizare pentru a detecta rapid orice problemă.

Întreținerea joacă și ea un rol important. Deși panourile nu necesită o mentenanță complexă, o curățare ușoară ocazională și o verificare vizuală sunt recomandate, în special după ninsori abundente.

Panourile fotovoltaice nu sunt dependente de vremea caldă pentru a funcționa eficient. Dimpotrivă, în sezonul rece, ele pot da dovadă de o performanță excelentă, datorită temperaturilor scăzute care favorizează conversia electrică. Chiar și în condiții de cer înnorat sau în prezența zăpezii, sistemul poate continua să producă energie, iar randamentul general anual va fi influențat mai mult de corecta dimensionare și amplasare, decât de sezonul în care sunt utilizate.

Iarna nu este o piedică în calea energiei solare, ci o etapă firească într-un ciclu de producție care se întinde pe tot parcursul anului. Iar dacă pornești la drum informat, cu un sistem bine ales și o instalare corectă, vei putea profita de beneficiile panourilor fotovoltaice indiferent de anotimp.