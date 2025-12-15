(P) Cum îți protejezi produsele când trimiți colete în țară sau în străinătate

Când trimiți un colet, fie că e vorba de un produs vândut în magazinul tău online, fie că îl expediezi unei persoane apropiate, primul lucru la care te gândești este dacă ajunge în siguranță.

Protejarea produselor atunci când le trimiți în țară sau în străinătate nu este complicată, ci doar necesită atenție la detalii. | Freepik

Procesul de livrare nu este mereu blând cu pachetele, iar traseul lor include manipulare repetată, depozitare, transport și schimbări de temperatură. Tocmai de aceea, modul în care alegi să îți protejezi produsele face diferența dintre o experiență pozitivă și una care generează costuri suplimentare, retururi sau clienți nemulțumiți.

Protejarea produselor începe cu o evaluare simplă: cât de fragil e obiectul pe care îl trimiți? De aici pornește întreaga strategie de ambalare. Dacă trimiți haine, accesorii sau alte produse textile, ai nevoie mai degrabă de protecție împotriva umezelii și a murdăriei. Dacă livrezi produse fragile — cosmetice, sticlă, obiecte decorative — ai nevoie de protecție împotriva șocurilor și a presiunii. Chiar și produsele aparent rezistente pot fi afectate dacă sunt ambalate necorespunzător, așa că nu subestima acest pas.

Alege ambalajul potrivit pentru tipul produsului

Primul strat de protecție este ambalajul direct. Folosește cutii din carton de calitate, nu reciclate de prea multe ori, pentru că acestea își pierd rigiditatea. O cutie moale înseamnă margini care se pot turtit, colțuri care se pot rupe și conținut vulnerabil.

Dacă trimiți produse mici sau flexibile, plicurile cu bule sau materialele care absorb șocurile sunt o soluție bună, mai ales dacă vrei să reduci volumul pentru a plăti mai puțin transportul.

Indiferent ce alegi, ai grijă ca obiectul să nu se miște în interior. Este una dintre cele mai comune greșeli: produsul poate fi bine împachetat, dar dacă are spațiu în cutie va fi lovit constant în timpul transportului. Completează golurile cu umplutură de hârtie, folie cu bule sau fulgi de protecție.

Etanșează totul corect

După ce ai fixat produsele în interior, partea de exterior devine la fel de importantă. Folosește bandă adezivă de calitate, lată, nu banda subțire care se dezlipește ușor. Aplică banda în forma literei H pe partea superioară a cutiei, acoperind atât liniile de închidere, cât și marginile laterale.

Dacă trimiți produse care nu necesită cutii, poți folosi plicuri special concepute pentru livrare. O soluție des folosită, pentru că oferă protecție sporită față de umezeală și rupere, sunt pungi de curierat rezistente. Acestea sunt ideale pentru haine, documente, produse textile sau produse deja ambalate. Sunt ușoare, nu adaugă volum inutil și au un adeziv foarte puternic, ceea ce reduce riscul deschiderii accidentale.

Etichetarea corectă contează mai mult decât crezi

O etichetă pusă necorespunzător poate cauza întârzieri sau chiar returul coletului. Asigură-te că adresele sunt clare, vizibile și lipite într-o zonă netedă, nu peste colțuri sau zone cu denivelări. Dacă pui banda adezivă peste etichetă, ai grijă să nu existe bule de aer, pentru a nu afecta citirea codului de bare.

Dacă produsul este fragil, nu te baza doar pe mențiunea “fragil”. Este utilă, dar nu garantează un tratament special. Totuși, adaug-o pe colet pentru a crește șansele ca manipularea să fie mai atentă. În plus, poți pune notițe precum „nu plia” sau „sus”, acolo unde este necesar.

Protejează produsele împotriva umezelii

Transportul internațional sau pe distanțe mari aduce un risc suplimentar: umiditatea. Chiar și când cutia este întreagă, apa poate ajunge în interior dacă ambalajul nu este protejat suficient. Folosește o folie subțire, o punguță sau o barieră de protecție pentru interior, mai ales pentru documente, hârtii sau textile deschise la culoare.

În cazul anumitor produse, poți introduce și un săculeț anti-umiditate. Nu ocupă spațiu și poate preveni probleme mari, mai ales la transportul internațional unde temperaturile pot varia semnificativ.

Alege materialele în funcție de ruta coletului

Coletul care circulă doar pe teritoriul țării are un traseu mai predictibil decât unul care trece prin mai multe sisteme logistice. În transportul internațional există scanări mai multe, manipulări suplimentare și mediile diferite pot pune presiune pe ambalaj.

Dacă știi că produsul tău ajunge într-o țară cu climă umedă sau rece, asigură-te că ambalajul exterior este nepermeabil. Dacă produsul călătorește prin transport aerian, ambalajele cu aer (precum folia cu bule mari) pot suferi mici modificări din cauza presiunii, așa că folosește-le cu măsură și combină-le cu alte tipuri de protecție.

Nu uita de amortizarea internă

Regula de bază: orice obiect fragil trebuie protejat în minim două straturi — primul strat direct pe produs și al doilea care îl separă de cutie. Folia cu bule, cartonul alveolar sau buretele sunt cele mai eficiente. Pentru obiectele care se pot ciobi ușor, cum sunt farfuriile sau cănile, înfășoară fiecare piesă individual și pune separatoare între ele.

Dacă trimiți mai multe produse într-o singură cutie, nu le lăsa să se atingă. Fiecare trebuie să aibă propriul spațiu delimitat. În caz contrar, se pot lovi între ele, chiar dacă ambalajul exterior e bine făcut.

Reține: mai mult nu înseamnă neapărat mai bun

Ambalarea excesivă poate părea o soluție sigură, dar uneori poate dăuna. Prea multă umplutură sau o cutie prea mare pot crea puncte de presiune și pot crește costul de transport. Alege materialele inteligent și echilibrat. Scopul tău este să stabilizezi produsul, nu să îngreunezi coletul.

În final, gândește-te la experiența celui care primește coletul

Un colet bine protejat nu doar ajunge intact, ci oferă și o experiență plăcută. Ambalajul ordonat, materialele curate și sigure transmit profesionalism și grijă. Iar dacă livrezi produse pentru un magazin online, acest aspect contează enorm pentru fidelizarea clienților.

Protejarea produselor atunci când le trimiți în țară sau în străinătate nu este complicată, ci doar necesită atenție la detalii. Când alegi ambalajul potrivit, folosești materiale de calitate și fixezi bine totul în interior, reduci semnificativ riscul problemelor. Iar dacă incluzi în proces soluții eficiente, precum pungile de curierat, îți faci viața mai ușoară și crești șansele ca pachetul tău să ajungă exact așa cum l-ai pregătit.