(P) Lifting facial și de gât, intervenții estetice la Eri Clinic care redau tinerețea și încrederea în tine

Într-o eră în care imaginea și starea de sine au devenit tot mai importante, interesul pentru intervențiile estetice chirurgicale a crescut considerabil.

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 11:36 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 11:37
Tendința actuală este de a face modificări de estetică, însă nu modificări exagerate. | eri.clinic

Printre cele mai căutate proceduri sunt liftingul facial și de gât, tratamente ce oferă un efect vizibil de întinerire, fără a schimba însă trăsăturile naturale ale feței.

Trendul care redefinește frumusețea naturală

Se pare că tot mai multe persoane aleg să investească în ultimii ani în aspectul lor, însă într-un mod elegant și discret. Când vorbim despre liftingul facial din zilele noastre, ne referim la o redare armonioasă și subtilă a expresiei.

Procedura de lifting facial Bucuresti a devenit populară datorită tehnicilor care se utilizează. Acestea ascund cicatricile în linia naturală a părului, beneficiază de o recuperare rapidă, iar rezultatele sunt naturale. Liftingul facial are rolul de a corecta laxitatea pielii și de a repoziționa țesuturile acolo unde au fost înainte, oferind un efect de fermitate. Bineînțeles, aici intervine și gradul de îmbătrânire. Medicul specialist va recomanda exact tipul de lifting facial potrivit nevoilor fiecărui pacient.

Liftingul de gât - secretul unui profil tânăr

De cele mai multe ori, gâtul trădează trecerea timpului. Pielea este mai puțin fermă, devine mai subțire, iar conturul mandibular se pierde odată cu anii. Din acest motiv interesul pentru lifting de gat Bucuresti a crescut foarte mult.

Această procedură se realizează fie separat, fie împreună cu liftingul facial. Scopul liftingului de gât este acela de a elimina excesul de piele și de a reda conturul, fără semne evidente de intervenție. Aspectul gâtului este un detaliu ce contribuie semnificativ la o imagine cât mai naturală și armoniosă a întregului chip.

De ce au devenit tot mai populare aceste intervenții?

Tehnologia medicală a evoluat foarte mult în ultimii ani, fapt pentru care și numărul de pacienți a crescut. De ce? Pentru că acum, astfel de intervenții nu mai sunt dureroase, fiind realizate prin incizii minime și precizii remarcabile, reducând astfel riscurile, cât și timpul de recuperare.

În plus, acum se pune mai mult accent pe încrederea de sine. O persoană care se simte frumoasă în pielea ei, va avea parte și de o încredere în sine crescută.

Mai mult decât atât, schimbarea nu este una radicală, ci una subtilă. Liftingul facial are rolul de a scoate în evidență trăsăturile naturale, nu de a le estompa. Este o metodă de a „întoarce timpul” cu câțiva ani, fără ca rezultatul să pară artificial.

Cine poate apela la liftingul facial și liftingul de gât?

Astfel de proceduri pot fi efectuate la Eri Clinic. Pacienții care apelează la astfel de intervenții au între 40 și 65 de ani, însă nu există o regulă neapărat. Chiar și persoanele de 35 de ani aleg varianta unui mini lifting, mai mult ca o prevenție, până să apară semnele îmbătrânirii mult mai vizibile.

Este important ca, înainte de orice intervenție, să existe un consult la un specialist, deoarece doar un medic va putea evalua gradul de laxitate a pielii. De asemenea, nevoile pacienților sunt diferite și doar un chirurg plastician este în măsură să recomande soluțiile optime pentru a obține rezultatele dorite.

Notă de final

Tendința actuală este de a face modificări de estetică, însă nu modificări exagerate. Fie că vorbim despre liftingul facial sau de gât, acestea pun accentul pe armonie și eleganță.

Este un pas către o mai mare încredere în sine, iar aceasta nu trebuie să însemne neapărat perfecțiune, ci mai degrabă autenticitate. Mulți pacienți se regăsesc atunci când se uită în oglindă după o intervenție estetică. Devin mai fericiți, mai încrezători, iar zâmbetul le reapare pe față.

Așadar, dacă te gândești la un lifting, fie el facial sau de gât, alege clinica din București Eri Clinic, mergi la un consult și vezi variantele potrivite pentru tine.

Contact:

+40 734 075 968

[email protected]

Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu 41, București

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Citește și
