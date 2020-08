Nu se moare doar de coronavirus, se moare de inimă! Atenție, pandemia nu a influenţat rata mortalităţii în România! Bolile cardiovasculare și tumorile sunt principala cauză a deceselor la noi în țară

"Chiar am avut pacienți care la sfârsitul lunii februarie au fost diagnosticati cu tumori care n-au putut fi investigate sau operate, pentru că în perioada stării de urgenţă a trebuit să reducem activitatea cu 80 la sută", Lidia Kajanto, manger institut oncologic Bucuresti

Principalele cauze ale deceselor sunt bolile cardiovasculare, tumorile, afecţiunile aparatului respirator şi problemele digestive.

Cod roșu la Casa Albă. Donald Trump , evacuat ca-n filme. Un incident armat a pus viața în pericol a zeci de oameni

Cauze frecvente de deces în Romania

bolile aparatului circulator – 56,7%

tumori – 19,6%

bolile aparatului respirator – 6,5%

bolile aparatului digestiv – 5,9%

leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe – 3,8%

INFO: În luna iunie 2020 au murit în jur de 21 de mii de oameni, arată statistica INS. Cu 544 mai puţin faţă de perioada similară din 2019. Asta in conditiile in care, la inceputul anului, specialistii preconizau ca mortalitatea in Romania va creste din cauya COVID 19, dar si pentru ca pandemia va bloca sistemul medical, astfel ca bolnavii nu vor avea unde sa fie tratati.

Dacă ne uităm pe cifrele din prima jumătate a acestui an și le comparam cu cele din prima jumătate a anului anterior observăm că numărul deceselor este mic cu aproape 6000.