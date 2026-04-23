Antena Căutare
Home News Social Peste 100 de hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare. Care este motivul

Peste 100 de hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare. Care este motivul

Peste 100 de hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare. Proprietarii au un motiv întemeiat pentru care renunță la ele, chiar înainte de începerea sezonului estival de la malul Mării Negre.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Aprilie 2026, 10:17 | Actualizat Joi, 23 Aprilie 2026, 10:53
Peste 100 de hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare | Shutterstock

Conform anunțurilor de pe platformele imobiliare, mai bine de 100 de hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare.

În spatele acestei decizii se află un motiv întemeiat. Se pare că tot mai mulți proprietari se tem că nu vor reuși să achite ratele pe anul acesta, deoarece veniturile vor fi foarte mici. Așadar, aceștia au hotărât că a venit momentul să renunțe la astfel de proprietăți.

Un hotel cu 20 de camere din Mamaia Nord este scos la vânzare pentru 680.000 de euro. Deși tranzacția ar putea dura chiar și până la doi ani, proprietarii preferă să aibă grijă de sumele investite într-o asemenea afacere.

Articolul continuă după reclamă

„Este la vânzare de aproximativ șase luni, se vinde din simplul fapt că avem noi alte proiecte”, explică Dilec Hasan, proprietar complex turistic, potrivit click.ro.

Proprietarii renunță la hotelurile de pe litoralul românesc din cauza veniturilor scăzute

În primele trei luni ale anului 2026 au fost scoase la vânzare 48 de hoteluri din Constanța. Proprietarii decid să scape de proprietăți din cauza veniturilor scăzute de la an la an.

„În primele 3 luni din 2026 pe platforma noastră au fost scoase la vânzare 48 de hoteluri în județul Constanța, cu aproximativ 42 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut”, a dezvăluit Alexandra Nedelcu, reprezentant platformă vânzări online, conform sursei citate mai sus.

„Prețurile sunt între 1 milion de euro și 16,5 milioane de euro, cea mai scumpă proprietate fiind în Eforie.”, a mai adăugat Daniel Crainic, manager platformă imobiliară.

„De regulă un hotel se vinde între 6 luni și doi ani.”, a mai punctat un agent imobiliar.

Printre motivele pentru care mai multe hoteluri de la malul Mării Negre au fost scoase la vânzare se numără și caracterul tot mai scurt și imprevizibil al sezonului de vară, dar și randamentul financiar.

„Veniturile constante an de an nu sunt atât de mari, în general un hotel se cumpără și cu credite bancare care evident că trebuie achitate.”, au mai fost declarațiile unui investitor.

De asemenea, mulți proprietari nu sunt dispuși să facă investiții atunci când proprietățile au nevoie de renovări, reprezentând niște costuri suplimentare pentru ei. Așadar, o mare parte din ele ajung la vânzare.

(P) Românii au weekend prelungit de 1 Mai, dar și un buget tot mai strâns...
Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x