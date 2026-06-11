Terapie controversată de întinerire, testată în premieră. Cum funcționează

O terapie controversată de întinerire e testată în premieră într-un nou studiu clinic care își propune să „dea timpul înapoi” celulelor îmbătrânite.

Experții vizează celulele îmbătrânite din ochi și să le readucă la o stare mai tânără, a început oficial.

Tratamentul a fost creat de compania americană de biotehnologie Life Biosciences, care a anunțat că a administrat prima rundă unui pacient în cadrul unei terapii experimentale, scrie Science Alert.

Tratamentul e menit să inverseze pierderea vederii asociată înaintării în vârstă.

Procedura va fi testată acum pe oameni, pentru a inversa un proces considerat ireversibil.

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Terapie controversată de întinerire, testată în premieră

Prn acest tratament, experții vor să oprească procesului de îmbătrânire prin activarea a 3 gene în celulele ganglionare ale retinei, care fac legătura dintre ochi și creier.

Aceste celule nervoase nu se regenerează în mod natural. Dacă sunt afectate de boli precum glaucomul, pot provoca pierderea vederii fără simptome evidente, iar daunele sunt, în general, permanente.

Terapia experimentală e numită ER-100 și compania susține că ar putea inversa ceea ce până acum era considerat ireversibil.

Experții speră că o singură injecție cu această terapie, combinată cu administrarea unor antibiotice timp de câteva săptămâni, ar putea conserva sau chiar restaura vederea persoanelor care au pierdut vederea la unul sau ambii ochi.

Acesta e unul dintre cele mai urmărite studii clinice ale anului. Unii experți consideră că ar putea reprezenta un moment decisiv pentru domeniul cercetării longevității.

Alți oameni de știință îl consideră însă „extraordinar de riscant” și sunt sceptici că va funcționa.

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„Acesta e un moment important atât pentru Life Bio, cât și pentru domeniul biologiei îmbătrânirii,” susține David Sinclair, genetician la Universitatea Harvard și cofondator al Life Bio.

„Cercetările noastre sugerează că îmbătrânirea e determinată în mare măsură de pierderea informației epigenetice, nu de deteriorări ireversibile,” a continuat Sinclair. „Acest studiu clinic reprezintă prima oportunitate de a testa dacă restaurarea acestei informații poate ameliora o boală umană.”

Sinclair și colegii săi de la Harvard lucrează la ER-100 de mai mulți ani. În 2020, ei au descoperit că pot reprograma parțial celule îmbătrânite la șoareci astfel încât acestea să se comporte mai asemănător cu celulele tinere.

Ulterior, cercetătorii au licențiat tehnologia către Life Bio, companie cofondată de Sinclair, care desfășoară de atunci studii preclinice.

Pe 15 ianuarie anul acesta, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat începerea primului studiu clinic pentru acest tratament.

Cum funcționează tratamentul

Terapia a fost creată pentru a „reseta” modificările chimice care se acumulează pe ADN odată cu înaintarea în vârstă.

Dacă celulele îmbătrânite ale corpului uman ar putea fi readuse în siguranță la o stare mai tânără, posibilitățile ar fi aparent nelimitate. Totuși, experții avertizează că ar putea exista mai multe obstacole.

Acesta e un studiu mic, care urmărește în primul rând siguranța tratamentului și implică maximum 18 participanți.

Cercetările efectuate pe primate non-umane sugerează că ER-100 ar putea ajuta la restaurarea funcției celulelor deteriorate. Totuși, modificarea expresiei genelor poate avea efecte neprevăzute și implică pericole cunoscute și necunoscute, inclusiv riscul ca anumite celule să devină canceroase.

„O problemă e că ER-100, chiar și în condiții ideale de reprogramare (pe care nimeni nu le cunoaște în cazul ochiului uman), nu va reduce presiunea oculară asociată glaucomului,” a declarat Paul Knoepfler, expert de la Universitatea California din Davis. „Astfel, chiar dacă apare o întinerire celulară, efectele s-ar putea să nu dureze.”

ER-100 funcționează prin injectarea unui virus modificat genetic, incapabil să provoace boli infecțioase.

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Acest virus transportă instrucțiuni genetice către celulele ganglionare ale retinei. Instrucțiunile determină producerea a trei proteine care, cel puțin conform unor indicatori, readuc celulele la o stare mai tânără și mai funcțională.

Genele sunt controlate de un mecanism genetic care le activează doar atunci când participanții iau un anumit antibiotic. Dacă tratamentul cu antibiotice e întrerupt, genele se dezactivează, oferind astfel un anumit grad de control asupra terapiei.

Participanții vor fi monitorizați timp de cel puțin 5 ani. Nu toți vor primi aceeași doză. Cercetătorii vor ajusta cantitatea administrată în funcție de răspunsul fiecărui pacient.