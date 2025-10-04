Ce salarii au românii plecați la cules de portocale în Spania. Sumele nu sunt deloc mici

Mulți români sunt plecați din țară în diaspora să muncească din dorința de a avea un trai mai bun.

Românii care au ales să plece la muncă în Spania sunt atrași de frumusețea locului, de faptul că țara are o climă călduroasă, dar și de ofertele de muncă ce îi ajută să își întrețină famiile.

Ce salarii pot câștiga românii care merg la cules de portocale în Spania

Mulți români merg la muncă sezonieră în Spania la cules și mulți dintre ei se străduiesc să prindă cât mai multe astfel de contracte pentru că majoritatea sunt foarte bănoase.

Salariile celor care merg la cules pentru a avea parte de venituri suplimentare sunt în creștere și din ce în ce mai mulți români se aventurează să plece din țară, sperând să găsească un trai mai bun în vestul Europei.

Cei care merg la cules de portocale, de exemplu, pot strânge sume impresionante într-un timp relativ scurt. Munca sezonieră este o oportunitate bună pentru români atunci când își doresc să strângă rapid niște bani.

La final de vară, mulți aleg să plece la cules de portocale și mandarine în Spania și pot avea parte chiar de salarii destul de mari, chiar dacă nu e vorba de un contract prea lung.

Chiar dacă pare ușor, culesul portocalelor nu e deloc o muncă ușoară. În Valencia și Castellon agricultorii pun la dispoziție mai multe locuri de muncă pentru imigranți. Perioada de cules a citricelor durează din octombrie până în luna mai. Agricultorii spanioli caută muncitori sezonieri care sunt dornici să presteze această muncă în schimbul unui salariu corect.

De obicei, angajatorii din sectorul agricol din Spania preferă să semneze contracte cu muncitorii români care își doresc să muncească pe termen lung, fără să plece la mijlocul perioadei dintre octombrie și mai, renunțând după doar câteva luni.

Agricultorii fac cele mai bune oferte bărbaților, dar și cuplurilor care se stabilesc împreună în Spania și își doresc un venit suplimentar pentru a întreține familia.

Programul de lucru este unul care îi avantajează pe muncitori, iar mulți dintre agricultori oferă și condiții de cazare foarte bune, dar și pauze în care lucrătorii din diaspora să se odihnească.

Angajatorii din Spania oferă muncitorilor lor veniți la cules de portocale și mandarine salarii care variază între 1.700 și 2.400 euro. Ce trebuie să mai știe angajații este că mulți dintre agricultori plătesc aceste salarii și în funcție de eficiența muncitorilor, fiind plătiți la suta de kilograme pe care o culeg. Unii angajatori oferă chiar și bonusuri de performanță, potrivit Click.

