Antena Căutare
Home News Social Ce salarii au românii plecați la cules de portocale în Spania. Sumele nu sunt deloc mici

Ce salarii au românii plecați la cules de portocale în Spania. Sumele nu sunt deloc mici

Mulți români sunt plecați din țară în diaspora să muncească din dorința de a avea un trai mai bun.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 10:00 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 17:12

Românii care au ales să plece la muncă în Spania sunt atrași de frumusețea locului, de faptul că țara are o climă călduroasă, dar și de ofertele de muncă ce îi ajută să își întrețină famiile.

Ce salarii pot câștiga românii care merg la cules de portocale în Spania

Mulți români merg la muncă sezonieră în Spania la cules și mulți dintre ei se străduiesc să prindă cât mai multe astfel de contracte pentru că majoritatea sunt foarte bănoase.

Citește și: Ce salariu are livratorul asiatic lovit de tânărul român săptămâna trecută. Muncitorul continuă să aibă „respect față de români”

Articolul continuă după reclamă

Salariile celor care merg la cules pentru a avea parte de venituri suplimentare sunt în creștere și din ce în ce mai mulți români se aventurează să plece din țară, sperând să găsească un trai mai bun în vestul Europei.

Cei care merg la cules de portocale, de exemplu, pot strânge sume impresionante într-un timp relativ scurt. Munca sezonieră este o oportunitate bună pentru români atunci când își doresc să strângă rapid niște bani.

La final de vară, mulți aleg să plece la cules de portocale și mandarine în Spania și pot avea parte chiar de salarii destul de mari, chiar dacă nu e vorba de un contract prea lung.

Chiar dacă pare ușor, culesul portocalelor nu e deloc o muncă ușoară. În Valencia și Castellon agricultorii pun la dispoziție mai multe locuri de muncă pentru imigranți. Perioada de cules a citricelor durează din octombrie până în luna mai. Agricultorii spanioli caută muncitori sezonieri care sunt dornici să presteze această muncă în schimbul unui salariu corect.

Citește și: Cât câștigă un angajat Lidl în Germania. Diferența față de România este cel puțin surprinzătoare

De obicei, angajatorii din sectorul agricol din Spania preferă să semneze contracte cu muncitorii români care își doresc să muncească pe termen lung, fără să plece la mijlocul perioadei dintre octombrie și mai, renunțând după doar câteva luni.

Agricultorii fac cele mai bune oferte bărbaților, dar și cuplurilor care se stabilesc împreună în Spania și își doresc un venit suplimentar pentru a întreține familia.

Programul de lucru este unul care îi avantajează pe muncitori, iar mulți dintre agricultori oferă și condiții de cazare foarte bune, dar și pauze în care lucrătorii din diaspora să se odihnească.

Angajatorii din Spania oferă muncitorilor lor veniți la cules de portocale și mandarine salarii care variază între 1.700 și 2.400 euro. Ce trebuie să mai știe angajații este că mulți dintre agricultori plătesc aceste salarii și în funcție de eficiența muncitorilor, fiind plătiți la suta de kilograme pe care o culeg. Unii angajatori oferă chiar și bonusuri de performanță, potrivit Click.

Citește și: De ce vor fi oamenii cu 24% mai săraci până în 2100. Fenomenul care poate schimba întreaga planetă

Românii preferă porcul din Danemarca. Cât costă 1 kilogram de cotlet cu două luni înainte de Crăciun...
Înapoi la Homepage
AS.ro Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos! Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos!
Observatornews.ro Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut înapoi banii, dar el a refuzat și a demisionat Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut înapoi banii, dar el a refuzat și a demisionat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Românii preferă porcul din Danemarca. Cât costă 1 kilogram de cotlet cu două luni înainte de Crăciun
Românii preferă porcul din Danemarca. Cât costă 1 kilogram de cotlet cu două luni înainte de Crăciun
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul Catine.ro
Rezultate Loto 2 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 7,28 milioane de euro la tragerile de duminică, 5 octombrie 2025
Rezultate Loto 2 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 7,28 milioane de euro la tragerile de duminică, 5...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre oficiale
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei capia umpluți cu quinoa și legume. Un preparat cu gust bogat
Ardei capia umpluți cu quinoa și legume. Un preparat cu gust bogat HelloTaste.ro
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai Kudika
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați... Playtech
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă Redactia.ro
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
O importantă bancă își SUSPENDĂ serviciile, în perioada următoare. Clienții mai pot retrage bani până pe 9 octombrie!
O importantă bancă își SUSPENDĂ serviciile, în perioada următoare. Clienții mai pot retrage bani până pe 9... Gandul
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x