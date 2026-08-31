O stație cunoscută de metrou ascunde o poveste surprinzătoare. Cum a ajuns să fie construită și de ce are peroanele atât de înguste.

Povestea incredibilă a stației de metrou construite pe ascuns în București. Elena Ceaușescu ceruse să fie scoasă din proiect | Shutterstock

Capitala României ascunde numeroase povești mai puțin cunoscute, iar unele dintre ele sunt legate chiar de locuri pe lângă care bucureștenii trec zilnic.

Povestea incredibilă a stației de metrou construite pe ascuns în București

Stația de metrou Piața Romană este unul dintre aceste locuri. Astăzi, reprezintă una dintre cele mai cunoscute și aglomerate stații din București, însă puțini știu că existența ei nu ar fi fost posibilă fără o serie de schimbări de ultim moment.

Citește și: Incident la metrou Constantin Brâncoveanu! Au sosit pompierii după ce călătorii au sunat la 112. Ce s-a întâmplat​

Articolul continuă după reclamă

Stația Piața Romană ar fi fost inclusă în planurile inițiale ale rețelei de metrou, însă construcția ei a întâmpinat mai multe obstacole. Una dintre cele mai cunoscute povești legate de acest loc spune că Elena Ceaușescu ar fi cerut, în 1985, ca stația să fie eliminată din planurile de dezvoltare ale metroului.

Cum a ajuns Piața Romană să aibă o stație de metrou

Zona Bulevardului Magheru era una importantă pentru București, însă avea și o vulnerabilitate aparte. Clădirile din zonă fuseseră grav afectate de cutremurul din 1977, iar realizarea unei lucrări de amploare pentru construirea unei noi stații putea ridica probleme.

Potrivit poveștii care circulă despre construcția stației, Elena Ceaușescu considera că o oprire în această zonă nu era neapărat necesară. Se spune că aceasta ar fi susținut ideea că muncitorii și tinerii puteau parcurge distanța pe jos, astfel încât stația nu ar fi fost indispensabilă.

În ciuda deciziei, proiectul nu a fost abandonat definitiv. Cei implicați în construcția metroului ar fi găsit o soluție pentru a continua lucrările, iar stația a fost amenajată discret. Un an, trenurile au trecut pe lângă stație.

Povestea devine și mai interesantă atunci când vine vorba despre perioada în care stația era aproape finalizată. Timp de aproximativ un an, trenurile de metrou au trecut prin tunel, fără să oprească între Universitate și Piața Victoriei.

Citește și: Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”

În același timp, mulți bucureșteni nu știau că sub Piața Romană exista o stație aflată în construcție. Zona era însă una importantă, iar oamenii au început să solicite o oprire care să deservească această parte a orașului.

Presiunea venită din partea bucureștenilor a contribuit, potrivit relatărilor despre istoria stației, la schimbarea situației. În cele din urmă, lucrările au continuat, iar stația a fost deschisă pentru călători, arată Antena 3.

De ce sunt peroanele stației atât de înguste

Modul în care a fost construită stația explică și una dintre particularitățile sale cele mai cunoscute. Peroanele de la Piața Romană sunt extrem de înguste în comparație cu cele ale altor stații de metrou din Capitală.

Citește și: Panică la staţia de metrou Basarab. Călătorii au fost evacuaţi prin tunel, după ce o garnitură s-a oprit. Precizările Metrorex

Spațiul redus a fost determinat de condițiile în care a fost realizată stația și de intervențiile care au fost necesare pentru amenajarea acesteia. Din acest motiv, Piața Romană are o configurație aparte, iar călătorii trebuie să fie atenți atunci când așteaptă trenul.

De unde vine numele Pieței Romane

Și numele zonei are propria sa poveste. Denumirea „Piața Romană” este legată de o stradă din apropiere, cunoscută în trecut drept strada Romană. Astăzi, aceasta poartă numele Mihai Eminescu.

Piața a purtat inițial numele lui Lascăr Catargiu, om de stat a cărui statuie se afla în zonă. Monumentul a fost demolat în anii '50, iar ulterior în apropiere a apărut celebra statuie a Lupoaicei cu Romulus și Remus.

Una dintre cele mai cunoscute stații de metrou din București ascunde o istorie mult mai complicată decât ar putea părea la prima vedere. De la planurile schimbate și lucrările realizate în condiții neobișnuite până la peroanele înguste și transformările numelui zonei, Piața Romană rămâne unul dintre locurile cu cele mai interesante povești din Capitală.