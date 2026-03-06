Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto, 5 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,73 milioane de lei la tragerile de duminică, 8 martie

Rezultate Loto, 5 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,73 milioane de lei la tragerile de duminică, 8 martie

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro) la tragerile de duminică, 8 martie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 1 martie 2026, la toate categoriile de joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 08:13 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 10:34
Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 4,73 milioane de lei la tragerile de duminică, 8 martie 2026.

În fiecare joi și duminică românii care joacă la loto află dacă norocul le-a surâs. Duminică, 8 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Loteria Romana organizeaza duminica, 8 martie, TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE PRIMAVERII.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

Articolul continuă după reclamă
  • LOTO 6/49 – 200.000 de lei
  • JOKER – 100.000 de lei
  • LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Preturile variantelor simple de joc sunt:

  • pentru LOTO 6/49 : 16 lei
  • pentru JOKER : 14 lei
  • pentru LOTO 5/40 : 10 lei
  • pentru NOROC : 4 lei
  • pentru NOROC PLUS : 3 lei
  • pentru SUPER NOROC : 2 lei

Report la Joker la categoria I de peste 11,03 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Romana a acordat 26.360 de castiguri in valoare totala de peste 2,26 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).

Citește și: Rezultate Loto, 1 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,22 milioane de lei la tragerile de joi, 5 martie

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 56,23 milioane de lei (peste 11,03 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 278.200 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 51.500 de lei (peste 10.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 80.600 de lei (peste 15.800 de euro).

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 122.728,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro. La acelasi joc, s-au inregistrat doua castiguri de categoria a III-a in valoare de 61.364,24 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Baia Mare si pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Noroc Plus, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 222.696 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Targu Jiu.

Rezultate Loto 5 martie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto la Joker, azi, 5 martie 2026: +16 15, 6, 43, 22, 33

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 5 martie 2026: 7 4 5 3 3 9

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 5 martie 2026: 34, 20, 9, 35, 24, 13

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 5 martie 2026: 9 7 9 1 5 7

Rezultate Loto la Noroc, azi, 5 martie 2026: 8 4 5 8 0 5 1

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 5 martie 2026: 32, 8, 21, 19, 10, 26

Citește și: Rezultate Loto azi, 5 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

(P) Cum influențează echipamentele de lucru productivitatea și imaginea unei companii... (P) Povestea unei crame de familie devenită Furnizor de vinuri al Casei Regale a României...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Observatornews.ro Va fi mai cald decât normalul perioadei, cu maxime și de 17 grade. Prognoza meteo pentru 9 martie-6 aprilie Va fi mai cald decât normalul perioadei, cu maxime și de 17 grade. Prognoza meteo pentru 9 martie-6 aprilie
Antena 3 O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul
SpyNews Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
(P) Cum influențează echipamentele de lucru productivitatea și imaginea unei companii
(P) Cum influențează echipamentele de lucru productivitatea și imaginea unei companii
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
Rezultate Loto azi, 5 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 5 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul persoanei care oferea detalii din spital
Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la... Elle
Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori
Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul Prezidențial
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Plan pentru încălzirea Capitalei: 200 milioane de euro pentru energia din subteran
Plan pentru încălzirea Capitalei: 200 milioane de euro pentru energia din subteran Jurnalul
Horoscop dragoste: Ce zodii își pot întâlni sufletele pereche în 2026? Capricornii vor avea o MARE surpriză
Horoscop dragoste: Ce zodii își pot întâlni sufletele pereche în 2026? Capricornii vor avea o MARE surpriză Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Cum se calculează preţul carburantului. Ministrul Energiei s-a răzgândit: ar putea ajunge la 10 lei litrul
Cum se calculează preţul carburantului. Ministrul Energiei s-a răzgândit: ar putea ajunge la 10 lei litrul Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x