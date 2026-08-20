Rezultate Loto, 20 august 2026. Report la Joker de peste 4,3 milioane de lei. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 20 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 23 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 20 august 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 23 august 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Duminică, 23 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 august 2026, Loteria Română a acordat numeroase premii.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 20 august 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerile Super Noroc, la categoria a II-a, se înregistrează un câștig în valoare de 24.243,36 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate Loto la Super Noroc din 20 august 2026: 0 8 5 4 2 7

La Loto 6/49, la categoria a II-a, se înregistrează două câștiguri în valoare de 93.255,96 de lei fiecare.

Rezultate la Loto 6 din 49 din 20 august 2026: 3, 21, 5, 40, 44, 42

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 20 august 2026:

Rezultate Loto la Joker din 20 august 2026: 32, 30, 13, 1, 17 + 10

Rezultate Loto la Noroc Plus din 20 august 2026: 8 6 0 5 8 8

Rezultate la Loto 5 din 40 din 20 august 2026: 8, 9, 28, 33, 14, 34

Rezultate Loto la Noroc din 20 august 2026: 1 3 6 6 3 5 7

Report la Joker la categoria I de peste 4,3 milioane de lei. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică, 23 august 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 1.763.468,72 de lei (peste 335.000 de euro).

La tragerea Noroc de joi, 20 august 2026, se înregistrează un report în valoare de 679.324,08 de lei, în timp ce la categoria a II-a și la categoria a III-a se înregistrează un report în valoare totală de 71.852,64 de lei.

La tragerile Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 543.809,00 de lei, în timp ce la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de 231.684,50 de lei.

Și la tragerea Super Noroc există un report în valoare de 376.177,92 de lei la categoria I, în timp ce categoria a II-a aduce pentru jucători un report în valoare de 14.675,20 de lei.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 4.495.733,75 de lei (peste 850.000 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report în valoare de 679.620,00 de lei.