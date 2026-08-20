Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto, 20 august 2026. Report la Joker de peste 4,3 milioane de lei. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Rezultate Loto, 20 august 2026. Report la Joker de peste 4,3 milioane de lei. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 20 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 23 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 19:10 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 22:04
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 20 august 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 23 august 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Duminică, 23 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 august 2026, Loteria Română a acordat numeroase premii.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 20 august 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerile Super Noroc, la categoria a II-a, se înregistrează un câștig în valoare de 24.243,36 de lei.

Articolul continuă după reclamă
  • Rezultate Loto la Super Noroc din 20 august 2026: 0 8 5 4 2 7

La Loto 6/49, la categoria a II-a, se înregistrează două câștiguri în valoare de 93.255,96 de lei fiecare.

  • Rezultate la Loto 6 din 49 din 20 august 2026: 3, 21, 5, 40, 44, 42

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 20 august 2026:

Rezultate Loto la Joker din 20 august 2026: 32, 30, 13, 1, 17 + 10

Rezultate Loto la Noroc Plus din 20 august 2026: 8 6 0 5 8 8

Rezultate la Loto 5 din 40 din 20 august 2026: 8, 9, 28, 33, 14, 34

Rezultate Loto la Noroc din 20 august 2026: 1 3 6 6 3 5 7

Report la Joker la categoria I de peste 4,3 milioane de lei. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică, 23 august 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 1.763.468,72 de lei (peste 335.000 de euro).

La tragerea Noroc de joi, 20 august 2026, se înregistrează un report în valoare de 679.324,08 de lei, în timp ce la categoria a II-a și la categoria a III-a se înregistrează un report în valoare totală de 71.852,64 de lei.

La tragerile Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 543.809,00 de lei, în timp ce la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de 231.684,50 de lei.

Și la tragerea Super Noroc există un report în valoare de 376.177,92 de lei la categoria I, în timp ce categoria a II-a aduce pentru jucători un report în valoare de 14.675,20 de lei.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 4.495.733,75 de lei (peste 850.000 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report în valoare de 679.620,00 de lei.

Un român a înnebunit de furie când a ajuns pe plajă, la Năvodari! Ce l-a scos din minți pe turist...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani face fosta iubită milionară a lui Gabi Torje! Cifre incredibile realizate de cunoscuta influenceriţă Câţi bani face fosta iubită milionară a lui Gabi Torje! Cifre incredibile realizate de cunoscuta influenceriţă
Observatornews.ro Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie
Antena 3 DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei
SpyNews Maria Avram a răbufnit! Ce le-a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii celor care au pus-o la zid Maria Avram a răbufnit! Ce le-a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii celor care au pus-o la zid
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
Un român a înnebunit de furie când a ajuns pe plajă, la Năvodari! Ce l-a scos din minți pe turist
Un român a înnebunit de furie când a ajuns pe plajă, la Năvodari! Ce l-a scos din minți pe turist
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Fundația Mereu Aproape dotează noua Secție de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul „Marie Curie”
Fundația Mereu Aproape dotează noua Secție de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul „Marie Curie”
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x