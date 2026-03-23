Rezultate Loto, 22 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,78 milioane de lei la tragerile de joi, 26 martie

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 9,78 milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro) la tragerile de joi, 26 martie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 22 martie 2026, la toate categoriile de joc.

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,78 milioane de lei la tragerile de joi, 26 martie | Profimedia

În fiecare joi și duminică românii care joacă la loto află dacă norocul le-a surâs. Joi, 26 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 22 martie, Loteria Română a acordat 30.107 de câștiguri în valoare totală de peste 2,85 milioane de lei, potrivit loto.ro.

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,59 milioane de euro

Iată ce premii sunt în joc pentru tragerile loto de joi, 26 martie!

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,78 milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,26 milioane de lei (peste 989.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 60,21 milioane de lei (peste 11,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 707.400 de lei (peste 138.800 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 141.000 de lei (peste 27.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 346.300 de lei (peste 67.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 111.400 de lei (peste 21.800 de euro).

„La tragerea Loto 6/49 din data de 22.03.2026, la categoria a II-a, s-au înregistrat șase câștiguri a câte 55.810,61 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Timișoara și București, sectorul 2, iar celelalte trei, online, pe bilete.loto.ro și AmParcat.ro.

La tragerea Noroc din data de 22.03.2026, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 50.571,12 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Tulcea”, au precizat reprezentanții Loteriei Române.

Rezultate Loto 22 martie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de pe 22 martie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker 22 martie 2026: 39, 26, 37, 43, 35, +15

Rezultate Loto la Noroc Plus 22 martie 2026: 7, 9, 6, 4, 1, 7

Rezultate la Loto 5 din 40 22 martie 2026: 26, 3, 28, 12, 29, 9

Rezultate Loto la Super Noroc 22 martie 2026: 6, 7, 9, 0, 1,2

Rezultate Loto la Noroc 22 martie 2026: 0, 3, 8, 8, 5, 4, 7

Rezultate la Loto 6 din 49 22 martie 2026: 43, 3, 30, 4, 7, 45

