Rezultate Loto, 22 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,78 milioane de lei la tragerile de joi, 26 martie

Antena Căutare
Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 9,78  milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro) la tragerile de joi, 26 martie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 22 martie 2026, la toate categoriile de joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 11:15 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 11:19
În fiecare joi și duminică românii care joacă la loto află dacă norocul le-a surâs. Joi, 26 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 22 martie, Loteria Română a acordat 30.107 de câștiguri în valoare totală de peste 2,85 milioane de lei, potrivit loto.ro.

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,59 milioane de euro

Iată ce premii sunt în joc pentru tragerile loto de joi, 26 martie!

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,78 milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,26 milioane de lei (peste 989.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 60,21 milioane de lei (peste 11,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 707.400 de lei (peste 138.800 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 141.000 de lei (peste 27.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 346.300 de lei (peste 67.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 111.400 de lei (peste 21.800 de euro).

„La tragerea Loto 6/49 din data de 22.03.2026, la categoria a II-a, s-au înregistrat șase câștiguri a câte 55.810,61 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Timișoara și București, sectorul 2, iar celelalte trei, online, pe bilete.loto.ro și AmParcat.ro.

La tragerea Noroc din data de 22.03.2026, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 50.571,12 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Tulcea”, au precizat reprezentanții Loteriei Române.

Rezultate Loto 22 martie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de pe 22 martie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker 22 martie 2026: 39, 26, 37, 43, 35, +15

Rezultate Loto la Noroc Plus 22 martie 2026: 7, 9, 6, 4, 1, 7

Rezultate la Loto 5 din 40 22 martie 2026: 26, 3, 28, 12, 29, 9

Rezultate Loto la Super Noroc 22 martie 2026: 6, 7, 9, 0, 1,2

Rezultate Loto la Noroc 22 martie 2026: 0, 3, 8, 8, 5, 4, 7

Rezultate la Loto 6 din 49 22 martie 2026: 43, 3, 30, 4, 7, 45

Citește și: Un bărbat a găsit un bilet câștigător la loterie, în buzunarul jachetei! S-a ales cu peste 15 milioane de euro! Cum a fost posibil

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, invitata Melaniei Trump la reuniunea primelor doamne...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în &#8220;sărăcie&#8221;, cu 3000 de euro pe lună
Observatornews.ro A lăsat în urmă meseria de asistentă şi a luat-o de la 0. Afacerea cu care a dat lovitura după o idee simplă A lăsat în urmă meseria de asistentă şi a luat-o de la 0. Afacerea cu care a dat lovitura după o idee simplă
Antena 3 „Funcționar public ziua, pusă pe șotii noaptea”. Cine este, de fapt Jessica, modelul OnlyFans care păcălește fanii MAGA „Funcționar public ziua, pusă pe șotii noaptea”. Cine este, de fapt Jessica, modelul OnlyFans care păcălește fanii MAGA
SpyNews Fiul Marei Bănică, vizitat acasă de DGASPC după ce a fost bătut. Ce se întâmplă cu profesorul agresiv Fiul Marei Bănică, vizitat acasă de DGASPC după ce a fost bătut. Ce se întâmplă cu profesorul agresiv

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Rezultate Loto azi, 22 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 22 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Cât costă un kilogram de cartofi noi în martie 2026. La ce preț îi găsești la tarabele din piață
Cât costă un kilogram de cartofi noi în martie 2026. La ce preț îi găsești la tarabele din piață
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună pe micile ecrane după succesul din Suleyman Magnificul. Au trecut 15 ani de la premiera seriei îndrăgite
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună pe micile ecrane după succesul din Suleyman Magnificul. Au... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
Anunțul emoționant făcut de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri. Actrița este foarte mândră de locuința ei din inima Transilvaniei: „Trăim un moment minunat.” Foto
Anunțul emoționant făcut de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri. Actrița este foarte mândră de locuința ei... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
Alertă pe aeroportul LaGuardia din New York. Un avion Air Canada a lovit un vehicul pe pistă. Pilotul și copilotul au murit
Alertă pe aeroportul LaGuardia din New York. Un avion Air Canada a lovit un vehicul pe pistă. Pilotul și copilotul... Antena3.ro
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii useit
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“ BZI
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii Jurnalul
Prima reacție din familia lui Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu. Mesajul transmis de mama dansatorului
Prima reacție din familia lui Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu. Mesajul transmis de mama dansatorului Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
CALCUL. Cât cheltuie în plus un șofer pentru un plin de carburant față de săptămâna trecută
CALCUL. Cât cheltuie în plus un șofer pentru un plin de carburant față de săptămâna trecută Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x