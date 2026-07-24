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Rezultate Loto 23 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,61 milioane de euro la tragerile de duminică, 26 iulie

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 45,12  milioane de lei (peste 8,61  milioane de euro) la tragerile de duminică, 26 iulie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de joi, 23 iulie 2026, la toate categoriile de joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 10:36 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 10:37
Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,61 milioane de euro la tragerile de duminică, 26 iulie | Profimedia
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Loteria Română a anunțat că duminică, 26 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 iulie, Loteria Română a acordat peste 19.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,43 milioane de lei, potrivit loto.ro.

Rezultate Loto 23 iulie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Joker: 12, 4, 22, 6, 7 + 10

Noroc Plus: 5 5 9 3 4 9

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Loto 5 din 40: 2, 4, 33, 11, 13, 37

Super Noroc: 0, 0, 6, 4, 1, 5

Noroc: 1 6 5 2 0 4 5

Loto 6 din 49: 43, 28, 20, 3, 44, 30

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,61 milioane de euro pentru tragerile de duminică

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 45,12 milioane de lei (peste 8,61 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,48 milioane de lei (peste 664.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,56 milioane de lei (peste 489.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 496.200 de lei (peste 94.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 792.700 de lei (peste 151.400 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 92.700 de lei (peste 17.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 331.000 de lei (peste 63.200 de euro).

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 534.906,02 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 155.050,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 3 câștiguri a câte 117.682,45 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Giurgiu și din Caracal, iar cel de-al treilea a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

Citește și: S-a câștigat marele premiu la Joker, în valoare de peste 681.000 de euro. Cât a plătit pe bilet norocosul

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