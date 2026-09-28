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Rezultate Loto, 27 septembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,11 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,56 milioane de euro

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 27 septembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 1 octombrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 11:22 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 11:24
Rezultate Loto, 27 septembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,11 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,56 milioane de euro | Shutterstock/ AI
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Joi, 01 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 28.400 de castiguri in valoare totala de peste 2,38 milioane de lei.

Rezultate Loto, 27 septembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,11 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,13 milioane de lei (peste 2,11 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,33 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,22 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 247.000 de lei (peste 46.800 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 75.300 de lei.

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La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,95 milioane de lei (peste 370.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 466.000 de lei (peste 88.400 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Noroc, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 84.647,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 67.285 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker s-au inregistrat doua castiguri de categoria a III-a in valoare de 60.181,40 de lei fiecare.

Rezultate LOTO - Duminică, 27 septembrie 2026: 1,9 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 1,5 milioane de euro la Joker

Rezultate Loto la Joker, azi, 27 septembrie 2026: + 10, 1, 10, 22, 24, 17

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 27 septembrie 2026: 6, 4, 1, 3, 8, 4

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 27 septembrie 2026: 2, 3, 35, 25, 4, 40

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 27 septembrie 2026: 4, 1, 6, 8, 2, 8

Rezultate Loto la Noroc, azi, 27 septembrie 2026: 4, 7, 4, 1, 7, 4, 0

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 27 septembrie 2026: 6, 7, 18, 43, 40, 22

Rezultate LOTO - Duminică, 27 septembrie 2026: 1,9 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 1,5 milioane de euro la Joker...
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