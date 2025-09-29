Rezultate Loto 28 septembrie. Report la Loto 6/49 de peste 7,13 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi

Antena Căutare
Loteria Română a organizat duminică, 28 septembrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de joi este de peste 36,21 milioane de lei.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 10:14 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 11:13
Rezultate Loto 28 septembrie. Report la Loto 6/49 de peste 7,13 milioane de euro

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Joi, 2 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 septembrie, Loteria Română a acordat 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,21 milioane de lei (peste 7,13 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 262.300 de lei (peste 51.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 67.700 (peste 13.300 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.200 de euro).

Rezultatele Loto de duminică, 28 septembrie 2025

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 28 septembrie 2025: 31, 19, 17, 26, 3 +2

Rezultate Loto la Noroc Plus, 28 septembrie 2025: 0, 1, 5, 8, 2, 8

Rezultate la Loto 5 din 40, 28 septembrie 2025: 10, 20, 6, 8, 1, 34

Rezultate Loto la Super Noroc, 28 septembrie 2025: 9, 4, 3, 0, 1, 2

Rezultate Loto la Noroc, 28 septembrie 2025: 6, 3, 5, 1, 8, 8, 4

Rezultate la Loto 6 din 49, 28 septembrie 2025: 9, 25, 14, 36, 6, 8

Ce premii au fost acordate la tragerile loto de duminică, 28 septembrie 2025

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 680.428,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Arad.

53.711,56 de lei este câștigul înregistrat la categoria a III-a, tot la Noroc. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Timișoara.

Bile loto pe un fundal albastru
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum!
Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket!
Citește și
