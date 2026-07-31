Rezultate Loto, 30 iulie 2026. Report la Loto 6/49 de 9,05 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 30 iulie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 2 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 30 iulie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 2 august 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Duminică, 2 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 iulie 2026, Loteria Română a acordat peste 23.429 de câștiguri în valoare totală de peste 3 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 30 iulie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 5/40 de joi, 30 iulie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 988.285,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Galati.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 30 iulie 2026: 11, 13, 3, 37, 16, 7

La tragerea Noroc de joi, 30 iulie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 110.610 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe Amparcat.ro.

Rezultate Loto la Noroc, azi, 30 iulie 2026: 5 3 3 3 3 5 3

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 30 iunle 2026:

Rezultate Loto la Joker, azi, 30 iulie 2026: 6, 38, 24, 37, 39 + 14

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 30 iulie 2026: 0 8 2 0 6 9

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 30 iulie 2026: 5 4 6 6 7 5

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 30 iulie 2026: 16, 18, 2, 19, 22, 13

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,05 milioane de euro

Duminica, 2 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 30 iulie 2026, Loteria Romana a acordat 23.429 de castiguri in valoare totala de peste 3 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a si a III-a reportul este de peste 39.000 de lei pentru fiecare dintre aceste doua categorii. La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro).

La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 344.000 de lei (peste 65.600 de euro).