Este este băiatul de 11 ani care a decis să le citească animalelor dintr-un adăpost. A petrecut multe ore lângă blănoși, iar aceștia au părut că-l ascultă cu adevărat.

Băiatul de 11 ani care le citește animalelor dintr-un adăpost. A petrecut peste 100 de ore în acest fel | Shutterstock

Un băiat de 11 ani a citit 100 de ore câinilor și pisicilor dintr-un adăpost, pentru a-i ajuta să fie adoptați mai repede.

Băiatul de 11 ani care le citește animalelor dintr-un adăpost

Nehemiah Turner, un elev în vârstă de 11 ani din Florida, a devenit primul voluntar din programul Pawsitive Reading al adăpostului Jacksonville Humane Society care a atins impresionantul prag de 100 de ore petrecute citind animalelor aflate în grija centrului.

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De aproape doi ani, Nehemiah merge regulat la adăpost împreună cu bunica sa și le citește câinilor și pisicilor disponibile pentru adopție. Inițiativa face parte din programul Pawsitive Reading, care încurajează copiii să citească animalelor pentru a le ajuta să se relaxeze și să se obișnuiască mai ușor cu prezența oamenilor.

„Este liniștitor, mă face să mă simt bine și calm. Animalele se simt confortabil și nu mai latră atât de mult”, a declarat Nehemiah pentru publicația locală Action News Jax.

Băiatul și-a propus să ajungă la 100 de ore de lectură încă din momentul în care s-a înscris în program, în 2024, iar recent și-a îndeplinit obiectivul.

În cadrul programului, voluntarii primesc autocolante în formă de lăbuță pe ecusoane, pe măsură ce acumulează ore de lectură. Marele premiu este o lăbuță aurie cu sclipici, iar Nehemiah a primit și un certificat special, semnat cu cerneală aurie, care atestă cele 100 de ore dedicate animalelor.

Fotografiile publicate de adăpost îl surprind pe băiat citind cartea The Tyrell Show în fața unui țarc pentru câini, dar și pozând mândru cu diploma primită pentru implicarea sa.

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Nehemiah spune că preferă să citească în special câinilor și speră ca sesiunile de lectură să îi ajute să fie mai liniștiți și, astfel, să își găsească mai repede o familie.

Unul dintre câinii de care s-a atașat cel mai mult a fost Hopper, căruia i-a citit la fiecare vizită până când acesta a fost adoptat, după aproape 400 de zile petrecute în adăpost, arată acest site.

Ce spune directorul adăpostului de animale despre inițiativa băiatului

Directorul executiv al Jacksonville Humane Society, Lawrence Nicolas, a declarat că implicarea băiatului a impresionat întreaga comunitate.

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„Povestea lui Nehemiah reflectă perfect convingerea noastră că generozitatea aduce bucurie. Într-o lume în care depindem tot mai mult de ecrane, acest tânăr și-a propus, în liniște, să ajute animalele fără stăpân citindu-le cărți, iar prin gestul său a reușit să inspire o întreagă comunitate”, a spus acesta.

Lawrence Nicolas a adăugat că organizația este extrem de mândră de Nehemiah și recunoscătoare pentru contribuția lui, dar și a tuturor copiilor care participă la programul Pawsitive Reading, un proiect care oferă confort animalelor și le crește șansele de a fi adoptate.