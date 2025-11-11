Românul a câștigat al doilea mare premiu ca valoare din istoria jocului și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6 din 49. Iată ce sumă ar trebui să îi intre în cont!

După ce un român a câștigat la Loto 6 din 49 un premiu în valoare de aproape 10 milioane de euro, mii de curioși s-au întrebat ce sumă va merge la stat și cât va rămâne de fapt în portofelul norocosului care a cumpărat biletul câștigător cu o sumă infimă în valoare de doar 12 lei.

Experții au calculat câți bani ajung la stat și, implicit, câți vor rămâne la norocos, iar uimirea a fost de-a dreptul uriașă, într-un mod nu tocmai pozitiv.

Citește și: S-a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49 în valoare de aproape 10 milioane de euro. Biletul a costat doar 12 lei

Descoperă în rândurile de mai jos cum se calculează impozitul și ce spun specialiștii despre banii câștigați la astfel de jocuri în țara noastră!

Articolul continuă după reclamă

Câți bani intră în posesia statului român după ce Loteria a acordat marele premiu de 10 milioane de euro. Cât rămâne la câștigător

Duminica aceasta va rămâne o zi extrem de importantă pentru românul care a ales să joace la loto, cumpărând un bilet online în valoare de 12 lei. El nu doar că a devenit mai bogat cu câteva milioane de euro, dar a reușit să stârnească și multă revoltă în rândul românilor care au fost dezamăgiți să afle că o sumă de-a dreptul exorbitantă va intra în posesia statului și nu la el în buzunar așa cum majoritatea și-ar fi dorit.

Numerele care i-au adus românului al doilea mare premiu ca valoare din istoria acestui joc și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6 din 49 sunt: 32, 19, 5, 10, 34, și 23, însă până la acest moment, el încă nu și-a ridicat premiul de la nicio agenție din țară.

Potrivit lui Cornel Grama, specialistul care a făcut lumină în cazul banilor câștigați de român și cei care ajung la stat, impozitul s-ar încadra în suma de aproximativ 3 997 000 de euro.

„Iau suma rotundă, ca să fie mai ușor de calculat, 10 milioane de euro, 50 de milioane de lei. Legea spune că, la câștiguri peste 66.750 de lei se calculează o sumă fixă plus un procent din ce depășește suma asta. Deci 50 de milioane minus 66.750. De aici 40% se scad. Deci impozitul este 19.850.050 de lei. În euro, 3.997.000 de euro. Lui mai rămân 6.299.000. Nu mai plătește nimic pentru că nu datorează și CAS sau CASS” a explicat expertul contabil și consultant financiar pentru fanatik.ro.

Citește și: A câștigat 100 000 de dolari la loto după ce s-a lăsat pe mâna ChatGPT. Femeia a decis ce va face cu banii imediat

Pe lângă impozitarea care crește progresiv, se va aplica și o sumă fixă, în valoare de 100 de lei, indiferent de suma câștigată, mai spune el:

„Din august a crescut puțin suma fixă, e 100 de lei. Nu mare lucru. Calculul impozitului este progresiv. Până la 10.000 de lei câștigul, e 4% din sumă. Între 10.000 și 66.750 lei câștigul, 400 de lei, partea fixă, plus 20% din ce depășește suma de 10.000. Peste 66.750 lei, impozitarea e 11.750 euro, partea fixă (100 de lei) plus 40% din suma de 66.750 lei”.

Citește și: Cum a reușit un bărbat să dea lovitura la Loto cu doar 4 dolari. S-a îmbogățit dintr-o greșeală. Ce a putut să facă