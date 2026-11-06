Report Loto pentru 8 noiembrie 2026: peste 3,47 milioane de lei la Loto 6/49 și mai mult de 1,31 milioane de lei la Joker. Vezi toate premiile puse în joc.

Rezultate Loto, 5 noiembrie 2026. Report cumulat la Noroc de peste 1,91 milioane de lei. Ce report se înregistrează la Loto 6/49 | Shutterstock

Loteria Română anunță reporturi consistente la mai multe jocuri, înaintea tragerilor loto de duminică, 8 noiembrie 2026. Cea mai mare sumă este pusă în joc la Loto 6/49, unde premiul de la categoria I a depășit 3,47 milioane de lei. Și la Joker se anunță un câștig important: peste 1,31 milioane de lei la categoria I.

Duminică vor avea loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerile vor fi transmise în direct de România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

La tragerile de joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 17.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,34 milioane de lei.

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Ce reporturi sunt puse în joc la Loto 6/49 și Joker

La Loto 6/49, categoria I, reportul a ajuns la peste 3,47 milioane de lei, echivalentul a peste 649.900 de euro. La Noroc, jucătorii au în față un report cumulat de peste 1,91 milioane de lei, adică mai mult de 358.400 de euro.

Și la Joker sunt în joc premii importante. La categoria I, reportul depășește 1,31 milioane de lei, echivalentul a peste 246.100 de euro. La categoria a II-a, suma pusă în joc este de peste 474.200 de lei, iar la categoria a III-a reportul a trecut de 39.800 de lei.

La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 56.400 de lei.

Sume importante și la Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 345.200 de lei, adică mai mult de 64.600 de euro. La Super Noroc, premiul de la categoria I a ajuns la peste 527.400 de lei, echivalentul a peste 98.700 de euro.

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Tot la Loto 5/40, tragerea de joi, 5 noiembrie, a adus un câștig la categoria a II-a, în valoare de 85.007,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro.

Următoarele extrageri au loc duminică, 8 noiembrie, de la ora 18:30. Reporturile anunțate de Loteria Română le oferă jucătorilor șansa de a câștiga premii consistente la mai multe dintre jocurile organizate.