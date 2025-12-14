Rezultate Loto azi, 14 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 14 decembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 14 decembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 14 decembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: S-a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49 în valoare de aproape 10 milioane de euro. Biletul a costat doar 12 lei

Rezultatele Loto de duminică, 14 decembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 14 decembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică: 40, 25, 5, 28, 42 +18

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică: 4, 8, 7, 9, 7, 4

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică: 36, 39, 6, 19, 15, 33

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică: 9, 4, 9, 7, 5, 5

Rezultate Loto la Noroc, duminică: 2, 9, 8, 5, 4, 7, 5

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică: 41, 23, 12, 48, 32, 43

Report la Joker la categoria I de peste 8,35 milioane de euro

Loteria Română a transmis că tragerile loto de duminică vin după ce la tragerile loto de joi s-au acordat peste 21.300 de castiguri in valoare totala de peste 1,76 milioane de lei.

„La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 433.100 de lei (peste 85.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,08 milioane de lei (peste 213.200 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de aproximativ 100.000 de lei”, au transmis reprezentanții Loteriei Române, potrivit loto.ro.