Rezultatele loto la extragerile de azi, 2 iulie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 2 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Profimedia/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 2 iulie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 2 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 2 iulie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 2 iulie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 2 iulie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 2 iulie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 2 iulie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 2 iulie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 2 iulie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 2 iulie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,03 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,33 milioane de euro

Joi, 2 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 28 iunie, Loteria Romana a acordat peste 24.100 de castiguri in valoare totala de peste 2,5 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 36,85 milioane de lei (peste 7,03 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro) si la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-au inregistrat trei castiguri a cate 55.015,84 lei fiecare. Doua dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Paulis – jud. Arad si Constanta, iar cel de-al treilea online pe joaca.loto.ro.

De asemenea, la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 63.901,70 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Galati si online, pe bilete.loto.ro.