Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto azi, 2 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto azi, 2 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 2 iulie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 12:37 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 13:46
Rezultate Loto azi, 2 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Profimedia/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 2 iulie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 2 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 2 iulie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 2 iulie, în rândurile următoare. Succes!

  • Rezultate Loto la Joker, azi, 2 iulie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 2 iulie 2026:
  • Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 2 iulie 2026:
  • Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 2 iulie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc, azi, 2 iulie 2026:
  • Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 2 iulie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,03 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,33 milioane de euro

Joi, 2 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 28 iunie, Loteria Romana a acordat peste 24.100 de castiguri in valoare totala de peste 2,5 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 36,85 milioane de lei (peste 7,03 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro) si la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-au inregistrat trei castiguri a cate 55.015,84 lei fiecare. Doua dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Paulis – jud. Arad si Constanta, iar cel de-al treilea online pe joaca.loto.ro.

De asemenea, la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 63.901,70 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Galati si online, pe bilete.loto.ro.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Mesajul lui Titi Aur pentru şoferii care nu-şi asigură maşinile şi care se trezesc cu un copac peste ele, în urma furtunilor Mesajul lui Titi Aur pentru şoferii care nu-şi asigură maşinile şi care se trezesc cu un copac peste ele, în urma furtunilor
Observatornews.ro Staţiunea din România unde plaja a devenit un covor de alge. Turiştii, întâmpinaţi de un miros greu de îndurat Staţiunea din România unde plaja a devenit un covor de alge. Turiştii, întâmpinaţi de un miros greu de îndurat
Antena 3 Opt oameni au muncit, cinci zile și cinci nopți, să salveze pisica blocată în tunelul metroului la Politehnica Opt oameni au muncit, cinci zile și cinci nopți, să salveze pisica blocată în tunelul metroului la Politehnica
SpyNews Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Rezultate Loto, 28 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,03 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi
Rezultate Loto, 28 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,03 milioane de euro. Ce premii sunt în...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Ce alegi pentru drumurile tale zilnice: bicicletă electrică, trotinetă sau scuter electric?
(P) Ce alegi pentru drumurile tale zilnice: bicicletă electrică, trotinetă sau scuter electric?
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Opt oameni au muncit, cinci zile și cinci nopți, să salveze pisica blocată în tunelul metroului la Politehnica
Opt oameni au muncit, cinci zile și cinci nopți, să salveze pisica blocată în tunelul metroului la Politehnica Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!”
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!” BZI
REPORTAJ: „Cu grijă, domnu’, că intră ramura în mașină.” Furtună pe malul Dâmboviței. Un polițist, o drujbă și sinistrații de pe TikTok
REPORTAJ: „Cu grijă, domnu’, că intră ramura în mașină.” Furtună pe malul Dâmboviței. Un polițist, o... Jurnalul
Mesajul URGENT al cărților de Tarot pentru Rac, Scorpion și Pești: Șansa care vă poate schimba viața dacă acționați ACUM
Mesajul URGENT al cărților de Tarot pentru Rac, Scorpion și Pești: Șansa care vă poate schimba viața dacă... Kudika
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă Redactia.ro
Staţiunea din România unde plaja a devenit un covor de alge. Turiştii, întâmpinaţi de un miros greu de îndurat
Staţiunea din România unde plaja a devenit un covor de alge. Turiştii, întâmpinaţi de un miros greu de îndurat Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x