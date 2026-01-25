Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 25 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 25 ianuarie 2026, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Publicat: Duminica, 25 Ianuarie 2026, 11:08 | Actualizat Duminica, 25 Ianuarie 2026, 11:09
Rezultate Loto azi, 25 ianuarie 2026 | Profimedia

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 25 ianuarie 2026. Extragerile Loto încep la ora 18:30, iar acest articol este actualizat în timp real.

Loteria Română organizează noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 25 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 25 ianuarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi:

Rezultate Loto la Noroc, azi:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi:

Ce premii sunt în joc pentru tragerile loto de pe 25 ianuarie 2026

„Duminică, 25 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 22 ianuarie, Loteria Română a acordat 20.734 câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,90 milioane de lei (peste 3,51 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 814.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49,03 milioane de lei (peste 9,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 223.800 de lei (peste 43.900 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 373.300 de lei (peste 73.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 157.700 de lei (peste 30.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4.800 de lei”, au anunțat reprezentanții Loteriei Române, potrivit loto.ro.

Citește și: A câștigat 100 000 de dolari la loto după ce s-a lăsat pe mâna ChatGPT. Femeia a decis ce va face cu banii imediat

