Rezultate Loto azi, 7 august 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de joi, 7 august 2025, urmează să fie afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 August 2025, 11:04 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 12:00
Loteria Română anunță premii spectaculoase pentru tragerile Loto de joi, 7 august 2025 | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 7 august 2025. Extragerile Loto încep azi în jurul orei 18:30. Numerele norocoase vor fi anunțate în cadrul emisiunii „Românii au noroc” până la ora 18:50.

Joi, 7 august 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 7 august 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de joi, 7 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 7 august 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 7 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 7 august 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 7 august 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 7 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 7 august 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 7 august 2025:

Ce report a pus în joc Loteria Română pentru extragerile de azi, 7 august 2025

Loteria Română anunță premii spectaculoase pentru tragerile Loto de joi, 7 august 2025.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, Loteria Română a pus în joc un report în valoare de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro). La Super Noroc există un report cumulat în valoare de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).

Ce premii s-au câștigat la tragerilor Loto de duminică, 3 august 2025

La tragerile loto de duminica, 3 august, Loteria Romana a acordat 25.496 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

La tragerea Joker, la categoriile a II-a si a III-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 84.962,97 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din București, Sectorul 5 și online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc, la categoriile a II-a si a III-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 77.262 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate online, pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro și pe joacaloto.ro.

