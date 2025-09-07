Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 7 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 7 septembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de azi. Află ce sume sunt puse în joc!

Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 13:10 | Actualizat Duminica, 07 Septembrie 2025, 13:13
Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de sâmbătă, 7 septembrie 2025. Extragerile Loto au început azi în jurul orei 18:40. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 7 septembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultatele Loto de duminică, 7 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 7 septembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 7 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 7 septembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 7 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 7 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 7 septembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 7 septembrie 2025:

Report la Joker la categoria I de peste 6,04 milioane de euro

Duminică, 7 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 sș Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 septembrie, Loteria Romana a acordat 18.456 de castiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 27,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,67 milioane de lei (peste 6,04 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro). La Noroc Plus se înregistreaă un report cumulat în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.200 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la loto

La tragerea Loto 6/49 din 11.05.2025, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 10.046.415,60 lei (peste 1,96 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o varianta la Noroc, prețul biletului fiind de 17,50 lei.

Acesta a fost al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Înainte, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 30.03.2025 și a fost în valoare de 31.567.186,80 lei.

