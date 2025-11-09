Rezultate Loto azi, 9 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 6 noiembrie 2025, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 9 noiembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 9 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 9 noiembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 9 noiembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 9 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 9 noiembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 9 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 9 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 9 noiembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 9 noiembrie 2025:

Report la Joker la categoria I de peste 7,42 milioane de euro

Loteria Română a transmis că tragerile loto de duminică vin după ce la tragerile loto de joi, 6 noiembrie, s-au acordat 20.904 câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.

„La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a ÎI-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 40.900 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a ÎI-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 229.679,90 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Joker de joi, 6 noiembrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 66.274,65 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro”, au transmis reprezentanții Loteriei pe loto.ro.