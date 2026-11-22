De-a lungul anilor, Gheorghe Turda s-a confruntat cu dezamăgiri venite chiar din partea unor persoane în care avea încredere. Artistul a vorbit deschis despre cei care i-au făcut rău și despre experiențele prin care a trecut. Ce dezvăluiri a făcut despre foștii apropiați și cum vede astăzi toate aceste întâmplări!

De-a lungul carierei sale, Gheorghe Turda a fost implicat în numeroase controverse care au ajuns în atenția publicului. Printre persoanele cu care a avut divergențe se numără colegii de breaslă Constantin Enceanu și Saveta Bogdan. Nici viața sentimentală nu a fost lipsită de momente tensionate, relația cu fosta parteneră, Nicoleta Voicu, fiind marcată de acuzații reciproce și replici dure.

Gheorghe Turda, dezamăgit de cei în care a avut încredere

Gheorghe Turda pregătește o carte și un film despre Cimitirul Vesel de la Săpânța, locul în care s-a născut. Artistul își dorește să promoveze acest loc special pentru el și a vorbit, cu umor, despre o expresie cunoscută legată de celebrul cimitir, unde, spune el, moartea și-a pierdut sămânța.

Gheorghe Turda a vorbit și despre lucrurile pe care le regretă, amintind și de certurile pe care le-a avut cu unii colegi de breaslă. Artistul a mărturisit că au existat momente în care le-ar fi putut răspunde celor care l-au dezamăgit, însă spune că nu obișnuiește să le adreseze vorbe urâte celor pe care îi consideră dușmani.

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Gheorghe Turda a povestit și despre oamenii care i-au înșelat încrederea de-a lungul timpului. Artistul spune că unele persoane pe care le considera prieteni au ajuns să îi fie dușmani și că au existat oameni care au profitat de ajutorul oferit de el. Cu toate acestea, interpretul susține că a ales să îi ierte și că face în continuare acest lucru.