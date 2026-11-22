Ardeii umpluți nu trebuie să lipsească de pe masă nici în perioadele de post. În locul cărnii tocate, umplutura se face din orez, ciuperci și legume.

Ardeii umpluți sunt chiar mai buni a 2-a zi | Shutterstock

În Postul Crăciunului, numeroase rețete care conțin carne pot fi transformate în versiuni vegane fără probleme.

Dacă ești atent la câteva detalii importante, poți obține un fel principal sățios, potrivit pentru masa de duminică.

În plus, rețeta folosește câteva ingrediente simple, ușor de preparat, și preparatul e uneori și mai bun a doua zi după ce a fost gătit.

Mânăstirea Prislop are o rețetă de ardei umpluți de post cunoscută, cu un detaliu important, scrie Adevărul.

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Ardei umpluți de post cu orez și ciuperci, ca la mânăstire

Câteva reguli simple care fac diferența. Prima ține de orez, care trebuie să tragă în el sucul legumelor încă din tigaie, scrie Adevărul. În plus, orezul să fie călit câteva minute împreună cu legumele, pentru a prelua aromele. Umplutura trebuie lăsată să se răcească înainte de a fi pusă în ardei.

Un alt ingredient important e reprezentat de ciuperci. Acestea trebuie să fie călite pentru a-și elibera apa, ca aceasta să nu ajungă în umplutura finală și să dacă la un preparat apos, scrie BZI.

Rețetă de ardei umpluți de post, de la Mânăstirea Prislop

Rețeta vine de la Mânăstirea Prislop și prepune câțiva pași simpli, care vor duce la un preparat de post inedit.

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Iată de ce ingrediente ai nevoie pentru ardei umpluți de post cu orez și ciuperci:

5 ardei grași, galbeni sau roșii

1 ardei verde

2 roșii

2 morcovi

2 cepe

5-6 ciuperci champignon

100 g de orez

350 ml de suc de roșii

o linguriță de boia dulce

o legătură de pătrunjel

o legătură de mărar

6 linguri de ulei

sare și piper, după gust

Mai întâi se pregătesc ardeii. După spălare, li se taie partea cu codița, care se păstrează pentru a fi folosită drept capac, iar semințele din interior se îndepărtează.

Celelalte legume se spală și se taie mărunt. Ceapa se călește în ulei până devine sticloasă, apoi se adaugă morcovul și ardeiul verde, care se lasă pe foc cam un minut. După aceea, adaugă ciupercile, boia și un praf de sare.

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Abia după ce apa din ciuperci s-a evaporat trebuie să adaugi orezul, pe care-l călești ușor, urmat de roșiile tocate. Amestecul rămâne pe foc până când orezul absoarbe lichidul lăsat de legume.

Verdeața se toacă mărunt. Aproximativ un sfert se păstrează pentru decor, iar restul se încorporează în orez. La final, umplutura se gustă și se potrivește de sare și piper. După ce s-a răcit, poate fi introdusă în ardei.

Ardeii umpluți se pun într-o oală înaltă, peste care se toarnă sucul de roșii și apa caldă. Când lichidul începe să fiarbă, focul se face mic, iar mâncarea se lasă să fiarbă încet timp de 40-45 de minute.

Ardeii umpluți pot fi așezați și într-o tavă și băgați la cuptor, caz în care poți pune și capacul de ardei deasupra, pentru un aspect inedit.