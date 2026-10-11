Rezultate LOTO - Duminică, 11 octombrie 2026: 2,5 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 1,6 milioane de euro la Joker

Rezultatele loto la extragerile de azi, 8 octombrie 2026, vor fi anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 11 octombrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate LOTO - Duminică, 11 octombrie 2026

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 11 octombrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 11 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 11 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 11 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 11 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 11 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 11 octombrie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,54 milioane de euro

Duminică, 11 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 octombrie, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,63 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,41 milioane de lei (peste 450.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9 milioane de lei (peste 1,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 49.400 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 189.200 de lei (peste 35.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 432.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 473.400 de lei (peste 88.500 de euro).