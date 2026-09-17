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Rezultate LOTO - Joi, 17 septembrie 2026: 1,48 milioane de euro în joc Loto 6/49 și 1,34 milioane de euro la Joker

Rezultatele loto la extragerile de azi, 30 august 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 09:35 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 11:16
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 17 septembrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Shutterstock/AI
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 17 septembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Joi, 17 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 19 septembrie 2026, Loteria Română a acordat 48.744 de câștiguri în valoare totală de peste 5,13 milioane de lei, potrivit loto.ro.

Rezultate Loto azi, 17 septembrie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 17 septembrie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 17 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 17 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 17 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 17 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 17 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 17 septembrie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,48 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,34 milioane de euro

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,08 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 869.200 de lei (peste 165.300 de euro).

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La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,46 milioane de lei (peste 278.200 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 431.700 de lei (peste 82.100 de euro).

La tragerea suplimentara Joker de duminica, 13 septembrie 2026, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 904.306,09 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Alba Iulia.

De asemenea, la tragerea suplimentara Joker de duminica, 13 septembrie, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 97.986,77 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Brăila și din sectorul 4 , București.

La tragerea Noroc de duminica, 13 septembrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 84.004,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din sectorul 3, București.

La tragerea principală Loto 5/40 de duminica, 13 septembrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 52.686 de lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din Craiova, iar celălalt online pe joaca.loto.ro.

La tragerea suplimentară Loto 5/40 de duminica, 13 septembrie la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 56.331 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Rucăr, jud. Argeș.

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