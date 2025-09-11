România propune pelicula Jaful Secolului la Premiile Oscar 2026. Cum a reacționat scenaristul Cristian Mungiu | VIDEO

Jaful Secolului este propus la Premiile Oscar 2026. Iată ce reacție a stârnit vestea.

Filmul care va reprezenta România la categoria „Cel mai bun film internaţional” la Premiile Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este Jaful Secolului. Pelicula este regizată de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu.

Cum a reacționat scenaristul și regizorul Cristian Mungiu la aflarea veștii

Anamaria Vartolomei, Rareş Andrici și Ionuţ Niculae sunt actorii care interpretează rolurile principale în Jaful Secolului. Filmul va putea fi vizionat în România din data de 23 septembrie 2025, distribuit de Forum Film.

„Mă bucură aceasta nominalizare pentru Jaful Secolului din partea României, care vine să confirme reacţiile foarte bune pe care filmul le-a primit de la public în proiecţiile de avanpremieră.

E în mod asumat un film nu pentru festivaluri, ci pentru spectatori, aşa că nominalizarea la un premiu care recompensează de regulă filme cu impact la public e cea mai potrivită.

Desigur, nu ne aşteptăm să luăm Oscarul. Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă. E până la urmă un film despre <<noi>> şi <<ei>> în contextul în care milioane de români trăiesc cu frustrarea de a fi consideraţi cetăţeni de mâna a doua în ţările în care s-au stabilit.

Dacă vrei să vezi o poveste despre raportul nostru adesea complicat cu occidentalii, te aşteptăm cu drag la Jaful Secolului din 23 septembrie. Iar dacă doar eşti curios să afli cum s-a desfăşurat o spargere care a produs pagube de 100 de ori mai mari decât cea a coifului dacic, e şi asta ok. Mergi la film chiar de când ajunge în programul de la cinematograful cel mai apropiat de tine!” i-a îndemnat pe spectatori scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, conform news.ro.

Jaful Secolului a câştigat Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia (2024), Premiul pentru „Cea mai bună Actriţă în rol principal” la Festivalul Internaţional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriţei Anamaria Vartolomei, Balkan Film Award (premiul pentru „Cel mai bun film” din competiţia balcanică) în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Sofia, Premiului Publicului la Festivalul Internaţional de Film de la Shanghai.

Imaginea este semnată de Marius Panduru RSC, montajul a fost realizat de Katharina Wartena şi Robert Bitay, scenografia de Simona Pădureţu, iar de costume s-a ocupat Margriet Procee.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2026 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 16 decembrie 2025, iar selecţia finală pe 22 ianuarie 2026. Cea de-a 98-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată pe 15 martie 2026, la Los Angeles.

Un film inspirat de un jaf de proporţii comis de un grup de români

„În anul 2012, opinia publică internaţională a fost oripilată de fapta unor români care au furat nişte tablouri dintr-un muzeu din Olanda şi, pare-se, în final le-au dat foc undeva într-un sat din Dobrogea. E vorba de tablouri semnate de unii cei mai renumiţi pictori din patrimoniul cultural al umanităţii. Occidentalii au fost şocaţi.

Românii, conaţionalii hoţilor, au părut întâi amuzaţi, apoi ruşinaţi, iar în final iritaţi: ce vină avem noi, ceilalţi, pentru fapta lor? Răspunderea este un atribut individual, nu colectiv.

Desigur, dar în ce măsură? Cum a fost posibil, în ce circumstanţe, ce se află dincolo de această întâmplare, care sunt semnificaţiile ei, prin ce este ea relevantă pentru locul în care trăim, de ce merită povestită, dincolo de spectaculozitatea – dar şi de grotescul ei – care au şi transformat-o în subiect de presa? Studiind presa vremii care a relatat cazul, e interesat de văzut cum fiecare îl percepea pe celălalt ca pe un invadator.

Ai noştri preiau narativul alimentelor de calitate inferioară expediate în Est de corporaţii occidentale care nu ne văd decât ca piaţă de desfacere pentru subproduse, în vreme ce populiştii de dreapta din Occident interpretează sosirea forţei de muncă străine în ţările lor ca pe o nouă formă de migraţie a hoardelor barbare.

În contextul României de astăzi şi al raportului nostru ambiguu şi înşelător cu Occidentul, în lumina conflictului dintre suveranism şi progresism, cred că Jaful Secolului este un bun punct de plecare pentru o discuţie mai profundă şi mai sinceră societatea din care facem parte”, completează Cristian Mungiu.

Din distribuţie mai fac parte: Thomas Ryckewaert, Mike Libanon, Macrina Bârlădeanu, Robert Iovan, Lucian Ifrim, Alexandru Potocean, Mirela Nicolau, Ana Ciontea, Tim Haars, Charlotte Vandermeersch, Janir Izdrăilă, Răzvan Bănică, Geo Dobre, Charlotte De Wulf, Mihai Verbiţchi, Truus De Boer, Leny Brederweld, Bart Oomen, Teli Jaloch, Julian De Backer, Safak Karadeniz, Hank Botwinik, Antonia Marin, Sien Eggers, Alice Beatriz Muñoz Mihai, Alexandra Volintiru, Florin Olimp, Alina Natal, Cristian Gavril, Florentina Pană, Cristian Aceleanu, Florin Ivanciu, Ruxandra Bulgaru, Ilie Sauciuc, Gabriel Achim, Mihnea Petrescu, Andrei Radu, Florea Ciocârlia, Lore Gyzels, Mihnea Truşcă, Robert Emanuel, Teodor Drăgan, Robin Kupens, Sebastian Bosoi Diamandi. Directori de casting au fost Cătălin Dordea şi Ann Willems.

Cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei Teodora Ana Mihai (care a debutat cu apreciatul La Civil) este o coproducţie România-Belgia-Olanda, la realizarea căreia au contribuit producători cunoscuţi din România (Cristian Mungiu, Tudor Reu, Vlad Rădulescu) şi din străinătate (Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Annemie Degryse, Jan De Clerq, Delphine Tomson, Jeroen Beker, Linda Van Der Herberg, Sean Wheelan, Kristina Börjeson), ale căror proiecte anterioare s-au bucurat de apreciere internaţională.

Jaful Secolului este o coproducţie realizată de Mindset Productions, Lunanime, Bastide Films, Les Films du Fleuve, Film i Väst, Filmgate Films, Avanpost Media şi Mobra Films. Distribuitor: Forum Film. Vânzări internaţionale: SBS INTERNATIONAL. Filmul a fost finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei - România, VAF şi CCA - Belgia, FilmFonds Olanda şi susţinut prin programul MEDIA - Creative Europe al Uniunii Europene.