Antena Căutare
Home News Social România propune pelicula Jaful Secolului la Premiile Oscar 2026. Cum a reacționat scenaristul Cristian Mungiu | VIDEO

România propune pelicula Jaful Secolului la Premiile Oscar 2026. Cum a reacționat scenaristul Cristian Mungiu | VIDEO

Jaful Secolului este propus la Premiile Oscar 2026. Iată ce reacție a stârnit vestea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 13:18 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 13:18
Galerie
România propune pelicula Jaful Secolului la Premiile Oscar 2026 | GettyImages

Filmul care va reprezenta România la categoria „Cel mai bun film internaţional” la Premiile Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este Jaful Secolului. Pelicula este regizată de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu.

Citește și: Andreea Cristea, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția, într-o creație NISSA

Cum a reacționat scenaristul și regizorul Cristian Mungiu la aflarea veștii

Anamaria Vartolomei, Rareş Andrici și Ionuţ Niculae sunt actorii care interpretează rolurile principale în Jaful Secolului. Filmul va putea fi vizionat în România din data de 23 septembrie 2025, distribuit de Forum Film.

Articolul continuă după reclamă

„Mă bucură aceasta nominalizare pentru Jaful Secolului din partea României, care vine să confirme reacţiile foarte bune pe care filmul le-a primit de la public în proiecţiile de avanpremieră.

E în mod asumat un film nu pentru festivaluri, ci pentru spectatori, aşa că nominalizarea la un premiu care recompensează de regulă filme cu impact la public e cea mai potrivită.

Citește și: Cine este singurul fotograf român acreditat la Festivalul de Film de la Veneția 2025. A reprezentat România pe plan internațional

Desigur, nu ne aşteptăm să luăm Oscarul. Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă. E până la urmă un film despre <<noi>> şi <<ei>> în contextul în care milioane de români trăiesc cu frustrarea de a fi consideraţi cetăţeni de mâna a doua în ţările în care s-au stabilit.

Dacă vrei să vezi o poveste despre raportul nostru adesea complicat cu occidentalii, te aşteptăm cu drag la Jaful Secolului din 23 septembrie. Iar dacă doar eşti curios să afli cum s-a desfăşurat o spargere care a produs pagube de 100 de ori mai mari decât cea a coifului dacic, e şi asta ok. Mergi la film chiar de când ajunge în programul de la cinematograful cel mai apropiat de tine!” i-a îndemnat pe spectatori scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, conform news.ro.

Citește și: Filmul românesc care a primit cronici pozitive la Veneția. Ce spun criticii despre pelicula regizorului român Mihai Mincan

Jaful Secolului a câştigat Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia (2024), Premiul pentru „Cea mai bună Actriţă în rol principal” la Festivalul Internaţional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriţei Anamaria Vartolomei, Balkan Film Award (premiul pentru „Cel mai bun film” din competiţia balcanică) în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Sofia, Premiului Publicului la Festivalul Internaţional de Film de la Shanghai.

Imaginea este semnată de Marius Panduru RSC, montajul a fost realizat de Katharina Wartena şi Robert Bitay, scenografia de Simona Pădureţu, iar de costume s-a ocupat Margriet Procee.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2026 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 16 decembrie 2025, iar selecţia finală pe 22 ianuarie 2026. Cea de-a 98-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată pe 15 martie 2026, la Los Angeles.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mădălina Ghenea a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Ce a spus presa italiană despre apariția ei la Festivalul de Film

Un film inspirat de un jaf de proporţii comis de un grup de români

„În anul 2012, opinia publică internaţională a fost oripilată de fapta unor români care au furat nişte tablouri dintr-un muzeu din Olanda şi, pare-se, în final le-au dat foc undeva într-un sat din Dobrogea. E vorba de tablouri semnate de unii cei mai renumiţi pictori din patrimoniul cultural al umanităţii. Occidentalii au fost şocaţi.

Românii, conaţionalii hoţilor, au părut întâi amuzaţi, apoi ruşinaţi, iar în final iritaţi: ce vină avem noi, ceilalţi, pentru fapta lor? Răspunderea este un atribut individual, nu colectiv.

Desigur, dar în ce măsură? Cum a fost posibil, în ce circumstanţe, ce se află dincolo de această întâmplare, care sunt semnificaţiile ei, prin ce este ea relevantă pentru locul în care trăim, de ce merită povestită, dincolo de spectaculozitatea – dar şi de grotescul ei – care au şi transformat-o în subiect de presa? Studiind presa vremii care a relatat cazul, e interesat de văzut cum fiecare îl percepea pe celălalt ca pe un invadator.

Citește și: De nerecunoscut în rolul lui Vladimir Putin. Ce actor gigant se transformă în președintele rus pentru cel mai recent rol

Ai noştri preiau narativul alimentelor de calitate inferioară expediate în Est de corporaţii occidentale care nu ne văd decât ca piaţă de desfacere pentru subproduse, în vreme ce populiştii de dreapta din Occident interpretează sosirea forţei de muncă străine în ţările lor ca pe o nouă formă de migraţie a hoardelor barbare.

În contextul României de astăzi şi al raportului nostru ambiguu şi înşelător cu Occidentul, în lumina conflictului dintre suveranism şi progresism, cred că Jaful Secolului este un bun punct de plecare pentru o discuţie mai profundă şi mai sinceră societatea din care facem parte”, completează Cristian Mungiu.

Din distribuţie mai fac parte: Thomas Ryckewaert, Mike Libanon, Macrina Bârlădeanu, Robert Iovan, Lucian Ifrim, Alexandru Potocean, Mirela Nicolau, Ana Ciontea, Tim Haars, Charlotte Vandermeersch, Janir Izdrăilă, Răzvan Bănică, Geo Dobre, Charlotte De Wulf, Mihai Verbiţchi, Truus De Boer, Leny Brederweld, Bart Oomen, Teli Jaloch, Julian De Backer, Safak Karadeniz, Hank Botwinik, Antonia Marin, Sien Eggers, Alice Beatriz Muñoz Mihai, Alexandra Volintiru, Florin Olimp, Alina Natal, Cristian Gavril, Florentina Pană, Cristian Aceleanu, Florin Ivanciu, Ruxandra Bulgaru, Ilie Sauciuc, Gabriel Achim, Mihnea Petrescu, Andrei Radu, Florea Ciocârlia, Lore Gyzels, Mihnea Truşcă, Robert Emanuel, Teodor Drăgan, Robin Kupens, Sebastian Bosoi Diamandi. Directori de casting au fost Cătălin Dordea şi Ann Willems.

Citește și: Ce proiecții românești se regăsesc în competiție la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Ce filme aspiră la Leul de Aur

Cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei Teodora Ana Mihai (care a debutat cu apreciatul La Civil) este o coproducţie România-Belgia-Olanda, la realizarea căreia au contribuit producători cunoscuţi din România (Cristian Mungiu, Tudor Reu, Vlad Rădulescu) şi din străinătate (Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Annemie Degryse, Jan De Clerq, Delphine Tomson, Jeroen Beker, Linda Van Der Herberg, Sean Wheelan, Kristina Börjeson), ale căror proiecte anterioare s-au bucurat de apreciere internaţională.

colaj fotogeafi la premiile oscar, cristian mungiu și Teodora Ana Mihai
+16
Mai multe fotografii

Jaful Secolului este o coproducţie realizată de Mindset Productions, Lunanime, Bastide Films, Les Films du Fleuve, Film i Väst, Filmgate Films, Avanpost Media şi Mobra Films. Distribuitor: Forum Film. Vânzări internaţionale: SBS INTERNATIONAL. Filmul a fost finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei - România, VAF şi CCA - Belgia, FilmFonds Olanda şi susţinut prin programul MEDIA - Creative Europe al Uniunii Europene.

Rezultate Loto azi 11 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Cea mai proastă noapte” Momente teribile pentru Gabi Tamaş şi Dan Alexa în Filipine: “Psihic, m-a terminat” &#8220;Cea mai proastă noapte&#8221; Momente teribile pentru Gabi Tamaş şi Dan Alexa în Filipine: &#8220;Psihic, m-a terminat&#8221;
Observatornews.ro Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă”
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă” Joi, 11.09.2025, 11:06
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 10 septembrie 2025. Meniul de altădată era mai sănătos decât ce mâncăm azi? Medicool sezonul 9, 10 septembrie 2025. Meniul de altădată era mai sănătos decât ce mâncăm azi? Miercuri, 10.09.2025, 19:00 Mireasa sezonul 12, 10 septembrie 2025. Îndoieli și teamă în cunoașterea Laviniei cu Adin Mireasa sezonul 12, 10 septembrie 2025. Îndoieli și teamă în cunoașterea Laviniei cu Adin Miercuri, 10.09.2025, 15:27
Mai multe
Citește și
Rezultate Loto azi 11 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi 11 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut Catine.ro
Femicidul ar putea fi considerat omor calificat. Ce propunere a făcut Ministerul Justiției după ultimele cazuri din țară
Femicidul ar putea fi considerat omor calificat. Ce propunere a făcut Ministerul Justiției după ultimele cazuri...
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării”
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei Cioran trebuie să plătească 7.000 lei statului
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația Jurnalul
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani pe scenă
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani... Kudika
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire Playtech
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare Redactia.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan:... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare”
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x