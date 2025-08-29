Ce proiecții românești se regăsesc în competiție la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Ce filme aspiră la Leul de Aur

Festivalul de Film de la Veneţia 2025 și-a deschis porțile. Iată ce producții intră în competiție în acest an.

Timp de 11 zile, Veneția este din nou gazda Festivalului de Film. Orașul a redevenit centrul lumii cinematografice și se bucură de vizitatori din toată lumea.

Citește și: Cine este cea mai bogată actriță de la Hollywood. A ajuns miliardară, dar n-a mai avut succes într-un film din anii '80

Ce proiecții românești se regăsesc în competiție la Festivalul de Film de la Veneția 2025

Festivalul de Film de la Veneția 2025, care este cea mai veche astfel de competiţie din lume, și-a deschis porțile cu premiera mondială a filmului La Grazia semnat de celebrul Paolo Sorrentino, conform Observatornews.ro. Filmul, bazat pe dilema unui președinte italian în ceea ce privește promulgarea legii eutanasiei, a fost aplaudat timp de șase minute la scenă deschisă. Subiectul este intens dezbătut în prezent în Peninsulă și a împărțit societatea în două.

„Eu pot doar să sper că filmul meu poate să poată atrage atenția asupra unui subiect foarte important, cum ar fi eutanasia”, a declarat Paolo Sorrentino, regizor.

Citește și: O nouă despărțire în showbiz. Și-au spus adio după 18 ani de relație și doi copii

Cristian Mungiu, un etalon pentru noul val al cinematografiei românești, reprezintă și de această dată România. Acesta face parte din juriul principal. Țara noastră mai este reprezentată și de producția Dinți de lapte, a regizorului Mihai Mincu, care participă la secțiunea Orizzonti, pentru tinerii cineaști.

Pentru Leul de Aur sunt în competiție 21 de producții. Una dintre cele mai așteptate este pelicula Magul de la Kremlin, care urmărește ascensiunea lui Vladimir Putin pe scena politică. Jude Law interpretează rolul liderului rus.

Citește și: Când se lansează continuarea filmului „Patimile lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson. Informații despre a doua parte a producției

Pe covorul roșu și-au făcut deja apariția nume importante: Tilda Swinton, Francis Ford Copolla şi Heidi Klum, împreună cu fiica ei, Leni. Cate Blanchett și George Clooney.

În acest an, actorii și regizorii militează pe covorul roșu de la Veneția pentru Palestina. Aceștia condamnă brutalitatea Israelului, cer ruperea legăturilor cu Guvernul lui Benjamin Netanyahu și stoparea genocidului. În urma acestei luări de poziții în sprijinul poporului palestinian, actrița Gal Gadot, susținătoare a Israelului, a decis să nu se prezinte la Festival.

Regizorul american Alexander Payne este preşedintele juriului la Festivalul de Film de la Veneţia din acest an. El a vorbit despre faptul că filmele nu schimbă lumea, ci o documentează.

Citește și: Veste uriașă pentru Sebastian Stan. Actorul originar din România va vota câștigătorii Premiilor Oscar

„Poate un film să schimbe cu adevărat societatea sau cultura? Nu ştiu. Mă îndoiesc”, a declarat el, conform news.ro.

Alexander Payne a dat excemplul filmului Marele dictator al lui Charlie Chaplin, care nu au oprit Al Doilea Război Mondial, ci mai degrabă a arătat că oamenii erau conştienţi de ceea ce se întâmpla.

„Avem aceste documente şi, ca atare, putem încerca să învăţăm din ele”, a declarat el înainte de deschiderea oficială a festivalului de 11 zile, miercuri.

Citește și: Premieră la Miss Universe. Cine va reprezenta pentru prima dată Palestina: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus...”

Payne, ale cărui credite includ comediile premiate cu Oscar Sideways şi The Holdovers, a deplâns reducerea spaţiului pentru lansările cinematografice în era streamingului, spunând că filmele care au fost vizionate doar online au avut dificultăţi în a avea un impact larg asupra societăţii.

Citește și: Unul dintre cei mai prolifici actori ai vremurilor noastre, transformare spectaculoasă pentru noul rol. Nimeni nu l-a recunoscut

„De obicei, filmele care sunt lansate în cinematografe devin parte a unei conversaţii cinematografice, a unei conversaţii culturale, şi apoi au un anumit impact”, a spus el.

Marile platforme de streaming, precum Netflix şi Amazon, îşi prezintă regulat filmele la Veneţia, dar apoi oferă puţină sau deloc expunere pentru aceste filme în cinematografe, rezervându-le în schimb pentru abonaţii lor.

În perioada premergătoare evenimentului din 2025, aproximativ 1.500 de personalităţi din industria cinematografică au semnat o petiţie prin care solicitau Festivalului să adopte o poziţie fermă faţă de genocidul din Gaza, îndemnând organizatorii să promoveze vocile palestiniene şi să denunţe acţiunile israeliene.

Citește și: Filmul de la Cannes 2025 care a fost ovaționat timp de 19 minute: „O capodoperă cu multe straturi”. Despre ce e vorba

Payne a refuzat să spună dacă susţine apelul lor, în timp ce directorul festivalului, Alberto Barbera, a declarat că salută dezbaterea deschisă, dar a respins sugestiile ca regizorii sau actorii israelieni să fie interzişi.

„Respingem categoric cererea de a retrage invitaţia artiştilor care doresc să participe la festival. În acelaşi timp, nu am ezitat niciodată să ne exprimăm profunda îngrijorare faţă de ceea ce se întâmplă în Gaza”, a declarat el reporterilor.

Citește și: Catrinel Menghia, premiată la Festivalul de Film de la Cannes. Ținuta superbă cu care românca a atras toate privirile | FOTO

Din juriul competiţiei principale fac parte: regizorii Stephane Brize, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof şi actriţele Fernanda Torres şi Zhao Tao.

Festivalul de la Veneţia s-a deschis miercuri seara, cu premiera mondială a filmului La Grazia al regizorului italian Paolo Sorretino, și se va încheia pe 6 septembrie, când Payne şi colegii săi din juriu vor anunţa câştigătorul trofeului Leul de Aur.