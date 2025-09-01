De nerecunoscut în rolul lui Vladimir Putin. Ce actor gigant se transformă în președintele rus pentru cel mai recent rol

Un actor important îl portretizează pe Vladimir Putin în Magul de la Kremlin. Iată ce spune despre controversatul rol.

Filmul Magul de la Kremlin a fost prezentat duminică la cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția 2025. Un actor premiat a acceptat un rol aparte, strecurându-se în pielea lui Vladimir Putin.

Cine este faimosul actor care îl interpretează pe Vladimir Putin și ce a dezvăluit despre rolul controversat

Actorul britanic Jude Law îl portretizează pe Vladimir Putin în pelicul Magul de la Kremlin. Rolul nu este deloc ușor, iar actorul a vorbit despre particularitățile personajului interpretat.

„Nu mi-a fost frică de repercusiuni. M-am simţit încrezător pe mâna lui Olivier (Assayas, regizorul filmului), iar scenariul este o poveste povestită în mod inteligent, nuanţat”, a declarat starul britanic, în vârstă de 52 de ani, conform news.ro.

Nu este vorba despre „căutarea controversei de dragul controversei”, a precizat Jude Law în conferinţa de presă a filmului.

Este pentru prima oară când un actor de această anvergură îl încarnează pe cel mai puternic om de la Kremlin.

Pentru nevoile filmului, Jude Law poartă o perucă, adoptă bosumflarea liderului de la Kremlin şi a făcut Judo.

„E o nebunie ce poţi să faci cu o perucă bună”, a ironizat el.

Apoi, serios, a explicat că ştia puţine, iniţial, despre viaţa lui Vladimir Putin, şi că s-a sprijinit pe numeroase imagini şi înregistrări video cu acesta aflate în circulaţie.

La un moment dat, „devine un fel de obsesie, cauţi tot mai mult material recent”.

Ideea lui Olivier Assayas era să lucreze cu un actor care are „puterea, inteligenţa şi talentul necesare pentru a încarna personajul fără să semene cu Vladimir Putin”.

Regizorul francez, care oscilează între filme internaţionale precum Carlos şi altele mai intime, vede în Magul de la Kremlin un film despre „transformarea politicii”.

Adaptat după romanul de succes al lui Giuliano da Empoli ,acest lungmetraj, filmat în engleză, urmăreşte cariera lui Vadim Baranov, jucat de Paul Dano, un consilier din umbră al lui Vladimir Putin, inspirat în mare parte de Vladislav Surkov, fondatorul partidului prezidenţial Rusia Unită.

Filmul urmează să apară în Franţa în ianuarie 2026, dar a făcut deja Kremlinul să reacţioneze.

„Putin este unul dintre cei mai experimentaţi şi mai strălucitori lideri ai planetei. Cu greu îi poţi supraestima influenţa asupra afacerilor internţaionale. Este, deci, natural ca diverse ţări din lume să fie interesate de el”, a declarat purtătorul său de cuvânt Dmitri Peskov.