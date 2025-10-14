Rugăciune puternică închinată Sfintei Cuvioase Parascheva. Ce rugăciune să rostești în această zi sfântă

Antena Căutare
Pe 14 octombrie, în fiecare an, creștinii o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 07:00 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 08:31
Rostește aceste rugăciuni către Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru sănătate și belșug în casă. | Hepta

În fiecare an, sute de miii de pelerini, atât din țară, cât și din afară, merg la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Anul acesta, pelerinajul a început pe 8 octombrie și se va încheia pe 15 octombrie pentru ca un număr mare de pelerini să poată ajunge să se închine în fața moaștelor sfintei.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este mijlocitoarea credincioșilor în fața lui Dumnezeu și mulți se roagă la ea pentru sănătate, ajutor și belșug în familie.

Iată ce rugăciuni să rostești astăzi, cu ocazia prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva.

Rugăciuni puternice către Sfânta Cuvioasă Parascheva

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.

Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești.

Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat.

Cheamă și pe Duhul Sfânt - izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune.

Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale. Amin!

