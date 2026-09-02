Chef Ștefan Popescu, dezvăluiri despre spiritualitate. A manifestat totul în viață, inclusiv emisiunea: „Soția m-a îndrumat”

Chef Ștefan Popescu vorbește deschis despre drumul său spiritual și despre felul în care spune că manifestarea l-a ajutat să obțină lucrurile pe care și le-a dorit în viață, inclusiv emisiunea „Chefi la cuțite”.

Chef Ștefan Popescu este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România și jurat al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Chef Ștefan Popescu, dezvăluiri despre spiritualitate

Căsătorit cu Alina din 2006 și tatăl a doi băieți, Alexandru și Ștefan, chef-ul a construit o carieră impresionantă în gastronomie, trecand inclusiv prin bucătăriile restaurantelor și hotelurilor din Marea Britanie și Franța.

Chef Ștefan Popescu, dezvăluiri despre spiritualitate. Spune că și-a manifestat tot ce are în viață, inclusiv emisiunea

Recent, Ștefan Popescu a fost prezent la un eveniment monden, unde a făcut dezvăluiri mai puțin știute despre viața sa și despre schimbarea prin care spune că a trecut în ultimii ani. Chef-ul susține că și-a „manifestat” inclusiv apariția în emisiune și povestește ce rol important a avut soția lui în apropierea sa de spiritualitate și de practicile lui Joe Dispenza.

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„Sunt în show, la Chefi la cuțite, pentru că am manifestat și multe alte lucruri în viață mi s-au întâmplat datorită manifestării. Pe lângă asta, am fost la un retreat în San Diego la dr. Joe Dispenza, timp de o săptămână, cu meditații, cu manifestări... De asta i-am recomandat și Alinei Pușcău să meargă acolo, pentru că acolo se întâmplă minuni, oamenii se vindecă. Practic te schimbi tu ca om”, a declarat Chef Ștefan Popescu pentru antena1.ro.

Cine l-a îndrumat pe Chef Ștefan Popescu spre spiritualitate

Cea care i-a deschis drumul spre dezvoltarea personală a fost chiar partenera sa de viață, Alina. Impresionat de transformările prin care a trecut aceasta, juratul a decis să urmeze aceeași cale.

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„Alina, soția mea, m-a îndrumat pe acest drum, ea a fost deja de două ori la Joe Dispenza și am văzut schimbările din viața ei, ce efect au, și am zis și eu să mă duc, că trebuie să mă duc”, a mai explicat cheful.