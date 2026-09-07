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SheroTalk a ajuns la Constanța: „Frica se moștenește. Și, de cele mai multe ori, nu are vânătăi.”

COMUNICAT SHERO TALK - DRAGOSTEA POARTĂ PANTOFII ROŞII. SheroTalk a ajuns la Constanța: „Frica se moștenește. Și, de cele mai multe ori, nu are vânătăi.”

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 17:22 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 17:23
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SheroTalk a ajuns la Constanța: „Frica se moștenește. Și, de cele mai multe ori, nu are vânătăi.” | Antena 1
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Pe 6 septembrie, la Cazino Constanța, zeci de femei: lideri din business, politică, administrație publică, justiție și societatea civilă s-au reunit la Shero Talk. Un eveniment dedicat unei teme despre care societatea alege, cel mai adesea, să tacă: violența domestică și formele ei invizibile.

SheroTalk a ajuns la Constanța: „Frica se moștenește. Și, de cele mai multe ori, nu are vânătăi.”

Inițiativa face parte din campania „Dragostea poartă pantofii roșii”, lansată de Alessandra Stoicescu, președinte Fundația Mereu Aproape și comunitatea Shero, care susține introducerea unui registru al agresorilor și măsuri concrete pentru protejarea victimelor. E o continuare firească, după întâlnirile de la Timișoara și Londra.

Discuția a pornit de la o premisă simplă: nimeni nu vine la SheroTalk ca să învețe cum să devină puternică. Femeile Shero sunt deja puternice.

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“Hai să ne bucurăm de cine suntem, să auzim și să vedem semnele unei suferințe la prietena de lângă noi, la o persoană pe care poate nu o știm suficient de bine, dar căreia trebuie să mergem să-i spunem nu ești singură, te simt cumva, poți să vii să vorbești cu mine atunci când vei fi pregătită. “le-a spus Alessandra Stoicescu invitatelor.

Președinta Fundației Mereu Aproape a explicat de ce a ales această temă pentru caravana Shero: „Am ales această temă pentru că despre ea nu se vorbește. Eu pot să o fac, pentru că pot să unesc oamenii și am o voce suficient de puternică. O prețuiesc și trebuie să ne facem auziți pentru tineri.”

Cea mai puternică mărturie a zilei a venit din partea Silvianei Adam, fondatoarea Asociației ESME. Povestea de la care a pornit totul este a bunicii sale, victimă a violenței domestice ani la rând, alături de mama ei.

„Dorința a pornit în 2023, când bunicii mele, pe patul de moarte, îi era foarte frică să moară, să-și pună verigheta pe deget, pentru a nu se întâlni cu cel care i-a fost soț”, a povestit Silviana Adam. „Să nu se întâlnească într-o viață ulterioară și, citez: să nu mă chinuie și pe lumea cealaltă.”

Avocata Mirela Doicescu a atras atenția asupra formelor de violență care nu ajung niciodată în statistici. Ea a descris și un caz din instanță care rezumă întregul fenomen: „Am avut o doamnă care nu fusese bătută niciodată, dar care avea o frică îngrozitoare de soț. Dacă îl vedea pe stradă, se ascundea.”

Doar de la începutul acestui an, autoritățile din Constanța au înregistrat peste 440 de sesizări. Mihaela Ristea, director general al DGASPC Constanța, spune că cifra are și o notă optimistă: oamenii au început să vorbească: „Cred că astfel de acțiuni ne ajută să găsim împreună soluții, să arătăm oamenilor că avem servicii, că au unde să apeleze.”

Oana Yucel, coach și trainer, a vorbit despre atitudine și despre felul în care femeile își construiesc, împreună, o voce care nu mai poate fi ignorată.

SheroTalk nu se oprește la Constanța. Următoarea oprire a caravanei este săptămâna viitoare, pe 12 septembrie, la Roma, în Italia, acolo unde comunitatea de românce din diaspora se confruntă cu aceleași tăceri, dar la mii de kilometri de casă. Înscrierile se fac pe https://shero.ro/inscriere/. Urmează Madrid, București, Chișinău și Bruxelles.

Evenimentul de la Constanța a fost posibil cu sprijinul partenerilor: Cazino Constanța, City Grill Cazino, Kultho, Hotel Panoramic Mamaia, Top Line Romania, Bisq, Monaret, Cavailles.

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