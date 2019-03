Simulare Bac 2019 Matematică, 20 martie. Subiecte și tot ce trebuie să știi

Simulare Bac 2019 Matematică, 20 martie. Subiecte și tot ce trebuie să știe elevii claselor a XI-a și a XII-a care susțin miercuri, 20 martie, simularea Bacalaureatului la proba obligatorie a profilului: matematică pentru profilul REAL și Istorie pentru profilul UMANIST.

Conform calendarului simulărilor la Bacalaureat 2019, pe 20 martie are loc Simularea la Matematică. Subiectele pentru elevii claselor a XI-a vor conține teste grilă în proporție de minumum 30%, la proba obligatorie a profilului, respectiv Istorie (UMAN) și Matematică (REAL). În plus, spre deosebire de colegii de a XII-a, aceștia nu susțin simularea la proba la alegerea profilului, care are loc joi, 21 martie.

Simulare Bac 2019 Matematică Edu.ro. Subiecte pentru clasa 11

Programa de la simulare BAc 2019, pentru proba la Matematică conține teste grilă, iar anumite cpaitole sunt exceptate. Ministerul Educației nu a pus la dispoziția elevilor nici până la această oră modele de subiecte conform noilor planuri, vă oferim variante de teste grilă la Simulare Bac Matematică, care au fost retrase ulterior. Vezi AICI modele de teste grilă la MATEMATICĂ.

La profilul mate-info, sunt exceptate temele: din capitolul Sisteme de ecuații liniare: Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice / Studiul compatibilităţii şi r ezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchè, metoda Gauss, capitolul Derivabilitate, Reprezentarea grafică a funcțiilor.

La Matematică – Științele-naturii, elevii nu vor da simulare din capitolul ”Sisteme de ecuații liniare: Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar / Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare, din Funcții derivabile sau Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor.

La profilul Matematică – Tehnologic sunt exceptate sistemele de ecuații liniare și capitolul de Funcții derivabile, iar la filiera pedagogică va fi exceptat capitolul ”structuri algebrice”.

Subiecte simulare Bac 2019 Matematică. Ce a picat anul trecut

Pentru a afla subiectele care au picat la Simulare Matematică 2018, dar și baremele acestora, o puteți face accesând site-ul Ministerului Educației, la categoria subiecte.edu.ro. Acolo găsiți toate detaliile despre simulările de anul trecut, la Matematică, specilizările- Mate-Info, Științe ale Naturii, Tehnologic și Pedagic.

Simulare Bac 2019 Matematică Edu.ro. Subiecte pentru clasa 12

Și pentru elevii claselor a XII-a materia conține anumite capitole exceptate, după cum urmează: La filiera mate-info, elevii nu vor da din test din capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (Q, R, C, Zp, p prim) sau din Aplicaţii ale integralei definite.

La filiera Științele naturii, elevii nu vor da simulare din capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (Q, R, C, Zp, p prim) și Aplicaţii ale integralei definite, la fel și în cazul profilului tehnologic. La simularea pentru elevii care studiază profilul pedagogic, aceștia nu vor da test din anumite părți ale capitolului Sisteme de ecuații liniare.

Modele de subiecte la Simulare Matematică pentru elevii de clasa a XII-a găsiți AICI!

Calendar Simulare Bac 2019

18 martie 2019 - Simulare Limba și literatura română – scris

19 martie 2019 - Simulare Limba și literatura maternă – scris

20 martie 2019 - Simulare Proba obligatorie a profilului

29 martie 2019- rezulattatele la simulare

Calendar Bacalaureat 2019. Data când pică probele

Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2019 începe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 4 iunie și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5 - 6 iunie).

În zilele de 7, 10 și 11 iunie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 12-13 iunie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C). Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care sărbătoresc Rusaliile în data de 10 iunie, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în zilele de 7 şi 11 iunie.

Prima probă scrisă - Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 1 iulie. Proba la Limba si literatura maternă - Eb)- este programată marți, 2 iulie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 3 iulie. Ultima probă scrisă - cea la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - se va desfășura joi, 4 iulie.

Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 8 iulie (până la ora 12:00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00). Între 9 și 12 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie.

Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 27 - 31 mai 2019. Cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a se încheie vineri, 31 mai.

