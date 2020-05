Sindromul boreout: ce înseamnă să fii bolnav de plictiseală şi cum ne afectează asta pe plan fizic şi psihic

De regulă, ziua fiecăruia este plină de activităţi: de la programul normal de lucru, la şedinţe, întâlniri cu prietenii, cumpărături şi sport. Cei cu copii sunt chiar mai ocupaţi: lecţii, activităţi recreative cu cei mici, îngrijire şi multe altele.

Însă primăvara aceasta am fost nevoiți să respectăm restricțiile, pentru a evita răspândirea coronavirusului, prin urmare am stat acasa și nu am mai avut aceleași activități ca înainte.

Dentiştii revin la muncă! Ce program vor avea cabinetele stomatologice după data de 15 mai și care sunt regulile impuse pacienților

Home Office, poate un volum de muncă redus, canapea în locul ieşirilor în oraş, yoga în locul sălii de fitness, convorbiri telefonice cu familia şi prietenii în locul întâlnirilor. Avem ceva mai mult timp liber pentru noi înşine, avem ocazia să ne tragem puţin sufletul şi să reflectăm.