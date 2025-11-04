Antena Căutare
Unde locuiește Mario Iorgulescu. Fiul președintelui FRF a fugit din țară acum 6 ani, după ce a provocat un accident teribil

Unde locuiește Mario Iorgulescu. Fiul președintelui FRF a fugit din țară acum 6 ani, după ce a provocat un accident teribil

După șase ani de la accidentul pe care l-a provocat, Mario Iorgulescu încă nu s-a întors în România. Iată unde se ascunde.

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 14:15
Mario Iorgulescu a curmat viața unui om, după ce în septembrie 2019 s-a urcat la volanul mașinii sale Aston Martin sub influența alcoolului și a substanțelor interzise și a intrat în plin într-un autoturism aflat la semafor. Daniel Vicol, tânărul decedat, era tată a doi copii.

Mario Iorgulescu a ajuns la spital după accident, însă tatăl său, Gino Iorgulescu, l-a transferat în Italia cu un avion privat la doar câteva zile de la accident. De atunci, magistrații nu au reușit să-l readucă în țară.

Citește și: Curtea de Apel București respinge o nouă cerere a lui Mario Iorgulescu.Ce au cerut în instanță avocații fiului lui Gino Iorgulescu

Unde se află, de fapt, Mario Iorgulescu în Italia

Detaliile cunoscute în presă de la fuga lui Mario Iorgulescu în Italia sunt vagi. Fiul președintelui FRF se știa că a stat pe parcursul celor șase ani în Italia în mai multe clinici de reabilitare. Avocații săi, precum și medicii instituțiilor respective, au susținut în repetate rânduri că starea de sănătate a tânărului îl împiedică să se întoarcă în România pentru a fi audiat sau pentru a fi prezent la procese.

Mario Iorgulescu a fost judecat în lipsă și a fost condamnat la opt ani și opt luni de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Conform hotărârii judecătorești, fiul preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a primit șapte ani pentru ucidere din culpă şi doi ani închisoare pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Aceste pedepse au fost contopite cu o condamnare de trei ani, aplicată în alt dosar, unde era judecat pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, rezultând în final condamnarea de opt ani şi opt luni de închisoare. Decizia magistraților este definitivă. În urma acestei hotărâri, Mario Iorgulescu nu mai are voie cinci ani să se urce la volan sau să fie ales în funcții publice.

Citește și: A apărut motivarea Înaltei Curți în dosarul Mario Iorgulescu. Cum explică instanța ”ștergerea” condamnării la 13 ani de închisoare

Gino Iorgulescu, tutorele legal al lui Mario, a justificat absența fiului său prin probleme medicale grave, care ar fi existat încă din copilăre. De asemenea, a angajat avocați specializați pentru a se asigura că fiul său nu ajunge la închisoare.

Potrivit unei surse, abia acum s-a aflat unde și-a petrecut timpul, de fapt, Mario Iorgulescu din septembrie 2019. Tânărul s-ar afla într-un centru situat în localitatea San Zenone al Lambro, la aproximativ 20 de kilometri de Milano. Este o locație destinată persoanelor care trec prin situații „dificile”: de la cele care sunt sub măsuri alternative de detenție, până la cei care au nevoie temporar de o casă sau de sprijin psihologic.

Citește și: Mario Iorgulescu este chemat din nou la tribunal. De data aceasta alături de părinți. De ce i s-a deschis un nou proces

Rezidenții centrului stau în camere modeste și promesc consiliere și sprijin psihologic sau psihiatric la cerere. Scopul este reintegrarea socială a rezidenților, fiecare având alături un coordonator și un psiholog care analizează evoluția acestora.

Înainte de a ajunge aici, Mario Iorgulescu ar fi stat într-un azi de bătrâni, specializat în psihiatrie, din apropierea Lacului Como.

