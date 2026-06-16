Amalia Covaliu, desemnată cea mai bună tânără sportivă din Europa în 2025. Primele declarații după premiul Piotr Nurowski

Amalia Covaliu a câștigat Premiul Piotr Nurowski 2025, acordat celei mai bune tinere sportive din Europa. Campioana mondială la sabie a vorbit despre familie, performanță și visul olimpic.

Amalia Covaliu a fost desemnată câștigătoarea Premiului Piotr Nurowski pentru cea mai bună tânără sportivă a Europei în 2025, distincție acordată de Comitetele Olimpice Europene (EOC). Trofeul recompensează performanțele excepționale ale tinerilor sportivi și a fost atribuit în urma votului electronic al Comitetelor Naționale Olimpice participante la cea de-a 55-a Adunare Generală a EOC, desfășurată la Budapesta.

Amalia Covaliu, desemnată cea mai bună tânără sportivă din Europa în 2025

Campioană mondială de cadeți la sabie și multiplă medaliată europeană la nivel de juniori, Amalia Covaliu a impresionat atât prin rezultatele obținute în competiții, cât și prin prezentarea susținută în fața reprezentanților mișcării olimpice europene. Sportiva a vorbit despre pasiunea pentru scrimă, valorile dobândite prin sport și influența decisivă pe care familia a avut-o în dezvoltarea sa.

Citește și: Aur pentru România la Mondialele de scrimă pentru cadeți. Amalia Covaliu, pe primul loc la proba feminină de sabie

Articolul continuă după reclamă

Amalia a mărturisit că inspirația venită din partea familiei și dorința de a-și egala fratele, Vlad Covaliu, au reprezentat surse importante de motivație de-a lungul carierei. Obiectivele sale pentru următorii ani sunt participarea la Jocurile Europene de la Istanbul din 2027 și calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, unde speră să concureze alături de fratele său, medaliat mondial și european la sabie seniori.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Momentul festiv a fost unul special și pentru familia sportivei. Din sală au aplaudat-o părinții săi, Irina și Mihai Covaliu. Mama sa, care îi este și antrenoare, a fost invitată la Adunarea Generală a EOC, în timp ce tatăl său, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a însoțit-o pe scenă.

Primele declarații după premiul Piotr Nurowski

Amalia Covaliu a primit trofeul din partea președintei Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, și a președintelui EOC, Spyros Capralos.

„Nu am avut emoții, am dorit să transmit încredere și pasiune în tot ceea ce fac. Am în spate familia și oamenii din scrimă care mă ajută și îmi alimentează visurile, dorința de a arăta tinerilor că prin muncă poți să-ți atingi obiectivele. Pentru mine, tot ceea ce învăț din sport sunt lecții care mă ajută și în afara planșei de scrimă. Mulțumesc Comisiei Sportivilor de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român care m-a propus pentru acest premiu și personalităților din Mișcarea Olimpică Europeană care m-au ascultat și au crezut în mine. Am mai făcut un pas spre visul meu!”, a declarat Amalia Covaliu, conform News.ro.

Ediția din acest an a adus o situație fără precedent. Pentru prima dată în istoria premiului, două sportive au încheiat votul la egalitate. Amalia Covaliu și atleta estoniană Allika Inkeri Moser au obținut câte 13 voturi, împărțind astfel primul loc al clasamentului.

Premiul Piotr Nurowski include o bursă de formare în valoare de 15.000 de euro, sumă care poate fi folosită pentru pregătirea sportivă și dezvoltarea carierei.

Distincția a fost instituită în memoria lui Piotr Nurowski, fost președinte al Comitetului Olimpic Polonez, decedat în tragedia aviatică de la Smolensk din 2010. Premiul este acordat anual celor mai promițători tineri sportivi europeni, atât pentru sporturile de vară, cât și pentru cele de iarnă.

Până acum, singurul român care a mai câștigat acest trofeu a fost David Popovici, în 2021. De asemenea, gimnasta Larisa Iordache s-a clasat pe locul al doilea în ediția din 2012.