Bărbatul de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 care a devenit vedetă peste noapte fără ca măcar să participe. Cum e posibil

Mark Callan este bărbatul de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 care a devenit celebru fără ca măcar să participe.

El este bărbatul care are grijă ca stratul de gheață de pe patinoar să fie perfect pentru participanții la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. | Profimedia

Bărbatul în vârstă de 61 de ani originar din Glasgow a devenit vedeta gheții după ce a fost fotografiat de mai mulți fotografi aflați la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.

Mark Callan, omul din spatele gheții perfecte la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Fanii Jocurilor Olimpice de Iarnă s-au întrebat cu ce se ocupă bărbatul care a devenit faimos peste noapte. Mark s-a mutat de curând în Copenhaga și lucrează ca tehnician principal la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Munca lui presupune ca el să pregătească și să inspecteze suprafața gheții, folosindu-se de o tehnică specială care se numește pebbling.

Această tehnică presupune ca el să poarte în spate un fel de rucsac plin cu apă din care stropește cu un furtun apă pe gheață pentru a întreține un strat uniform.

Pentru a împrăștia stropii de apă pe suprafața gheții, Mark face același dans la celebrul Michael Jackson, moonwalk. Prin folosirea acestei metode de a merge pe gheață, el face niște mici protuberențe care sunt extrem de importante pentru o mai bună alunecare a sportivilor pe patine.

Mark Callan muncește chiar și 17 ore pe zi uneori în timpul turneului sportivilor la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Pentru a reface stratul de gheață de pe suprafața patinoarului profesionist, tehnicianul folosește apă purificată din Dolomiți și astfel reușește să obțină o suprafață perfectă a gheții.

Bărbatul lucrează ca expert și în echipa Federației Mondiale de Curling, unde trebuie să combine cunoștințe de fizică, meteorologie și inginerie pentru ca jobul lui să fie făcut eficient.

În trecut, el a lucrat ca tehnician principal pentru întreținerea gheții pe patinoar și la Jocurile Olimpice din Pyeonchang și Beijing. Munca lui este una extrem de meticuloasă și poate avea un impact major asupra performanței sportivilor care performează pe gheață la Jocurile Olimpice de Iarnă.

El se asigură că toate condițiile de desfășurare ale probelor pe gheață sunt sigure și corecte pentru toți participanții la Jocurile Olimpice 2026. Pentru asta, Mark are o rutină care presupune multă concentrare pentru ca munca lui să iasă exact așa cum se așteaptă organizatorii.

