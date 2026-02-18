Antena Căutare
Home News Sport Bărbatul de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 care a devenit vedetă peste noapte fără ca măcar să participe. Cum e posibil

Bărbatul de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 care a devenit vedetă peste noapte fără ca măcar să participe. Cum e posibil

Mark Callan este bărbatul de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 care a devenit celebru fără ca măcar să participe.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 12:57 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 14:34
Galerie
El este bărbatul care are grijă ca stratul de gheață de pe patinoar să fie perfect pentru participanții la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. | Profimedia

Bărbatul în vârstă de 61 de ani originar din Glasgow a devenit vedeta gheții după ce a fost fotografiat de mai mulți fotografi aflați la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.

Mark Callan, omul din spatele gheții perfecte la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Citește și: Bobul tricolor, pe locul 5 la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano - Cortina 2026. Cine sunt sportivii care ne reprezintă

Fanii Jocurilor Olimpice de Iarnă s-au întrebat cu ce se ocupă bărbatul care a devenit faimos peste noapte. Mark s-a mutat de curând în Copenhaga și lucrează ca tehnician principal la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Munca lui presupune ca el să pregătească și să inspecteze suprafața gheții, folosindu-se de o tehnică specială care se numește pebbling.

Articolul continuă după reclamă

Această tehnică presupune ca el să poarte în spate un fel de rucsac plin cu apă din care stropește cu un furtun apă pe gheață pentru a întreține un strat uniform.

Pentru a împrăștia stropii de apă pe suprafața gheții, Mark face același dans la celebrul Michael Jackson, moonwalk. Prin folosirea acestei metode de a merge pe gheață, el face niște mici protuberențe care sunt extrem de importante pentru o mai bună alunecare a sportivilor pe patine.

Citește și: Julia Sauter, performanță incredibilă la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. A obținut cel mai bun rezultat al carierei sale

Mark Callan muncește chiar și 17 ore pe zi uneori în timpul turneului sportivilor la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Pentru a reface stratul de gheață de pe suprafața patinoarului profesionist, tehnicianul folosește apă purificată din Dolomiți și astfel reușește să obțină o suprafață perfectă a gheții.

Bărbatul lucrează ca expert și în echipa Federației Mondiale de Curling, unde trebuie să combine cunoștințe de fizică, meteorologie și inginerie pentru ca jobul lui să fie făcut eficient.

În trecut, el a lucrat ca tehnician principal pentru întreținerea gheții pe patinoar și la Jocurile Olimpice din Pyeonchang și Beijing. Munca lui este una extrem de meticuloasă și poate avea un impact major asupra performanței sportivilor care performează pe gheață la Jocurile Olimpice de Iarnă.

El se asigură că toate condițiile de desfășurare ale probelor pe gheață sunt sigure și corecte pentru toți participanții la Jocurile Olimpice 2026. Pentru asta, Mark are o rutină care presupune multă concentrare pentru ca munca lui să iasă exact așa cum se așteaptă organizatorii.

mark callan
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Performanță remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob 2 persoane

Performanță remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob 2 ...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor &#8220;Plătesc ca să concurez pentru România!&#8221; Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor
Observatornews.ro Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Antena 3 Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă
SpyNews „Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă „Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Bobul tricolor, pe locul 5 la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano - Cortina 2026. Cine sunt sportivii care ne reprezintă
Bobul tricolor, pe locul 5 la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano - Cortina 2026. Cine sunt sportivii care ne reprezintă
Pudra de curmale. De ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale
Pudra de curmale. De ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale Catine.ro
Aurul pentru România! Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, victorie la dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026
Aurul pentru România! Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, victorie la dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’... Libertatea.ro
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata,... AntenaSport
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație... Elle
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă
Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a... Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! Kelemen Hunor a lămurit totul!
Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! Kelemen Hunor a lămurit totul! BZI
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 Jurnalul
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează... Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x