Fostul antrenor și fotbalist Emeric Ienei s-a stins din viață în cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Descoperă ce probleme de sănătate a avut acesta, dar și cum și-a trăit ultimii ani de viață.

Descoperă detalii despre problemele de sănătate cu care se confrunta Emeric Ienei | sursa foto: Profimedia

Miercuri, în data de 5 noiembrie 2025, pe pagina oficială de Facebook a Clubului Sportiv al Armatei Steaua București a fost anunțat decesul legendarului Emeric Ienei. Acesta a fost nu doar fotbalist, în perioada 1957 și 1969, ci și antrenorul echipei naționale de fotbal a româniei, între anii 1986 și 1990 și respectiv 2000, echipă cu care a participat la Mondialul din Italia (1990( și la Euro 2000.

După moartea sa au ieșit la iveală detalii mai puțin știute despre legenda fotbalului românesc. Descoperă în rândurile de mai jos cu ce proleme de sănătate s-a confrunta, dar și cum și-a trăit ultimii ani de viață fostul antrenor și fotalist.

Ce probleme de sănătate a avut Emeric Ienei și cum și-a trăit ultimii ani de viață legenda Stelei

Se pare că Emeric Ienei s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Anul trecut, acestuia i s-a montat un stimulator cardiac din cauza pulsului scăzut.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unor surse medicale, fostul antrenor și sportiv ar fi fost diagnosticat cu pneumonie la mijlocul lunii octombrie, atunci când a fost internat pe secția de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor. Abia la finalul sătpămânii trecute a fost externat, semn că a fost vorba despre o formă severă. În plus, marele antrenor și fotbalist mai suferea de Alzheimer, pe lângă problemele cardiace și de altă natură, arată cei de la viva.ro.

Citește și: Cum a reacționat Gică Hagi după ce a aflat de moartea lui Emeric Ienei. Mesajul dureros postat pe internet: „A însemnat enorm...”

Ultimii ani de viață și i-a petrecut în singurătate, după ce soția lui s-a stins din viață în anul 2021.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„DECES

Drum lin, nea Imi!

Emerich Jenei, antrenorul legendar al Stelei, a încetat astăzi din viață, la vârsta de 88 de ani. Vorbim de cel mai valoros antrenor român din toate timpurile. Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi.

Ca fotbalist al Stelei (1957-1969) a cucerit de trei ori campionatul și de patru ori Cupa României. Apoi, a trecut pe banca tehnică secund, iar principal din 1975. În 1986 a câștigat, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, punând campioana României pe harta marilor cluburi ale lumii. Tot cu Steaua, a mai obținut șase titluri de campion și patru Cupe ale României.

Între 1986 și 1990, iar apoi în 2000, a fost antrenorul echipei naționale de fotbal a României, cu care a participat la Mondialul din Italia 1990 și Euro 2000.

Măcinat de probleme de sănătate, dureri de picioare și o inimă tot mai slăbită, uneori pierzîndu-se printre amintiri, a trăit discret și liniștit în ultimii ani, la Oradea, orașul pe care îl iubea atât de mult. A fost căsătorit cu fosta scrimeră Ileana Gyulai-Jenei (1946 - 2021).

Jenei și-a dedicat toată viața sportului cu balonul rotund. ”Am avut aproape întotdeauna fotbaliști formidabili la dispoziție. Și, poate, am avut și eu ceva fler, ceva inspirație... Voi ați văzut antrenori mari cu jucători slabi? În special la Steaua și la națională, am lucrat cu oameni de calitate. Și pe gazon, și în afara lui. Fără acești oameni extraordinari, probabil că aș fi rămas un anonim!”, spunea nea Imi. Un lord al fotbalului.

A plecat să antreneze acolo, într-o altă lume. Noi nu îl vom uita și îi vom cinsti memoria, așa cum se cuvine. Drum lin, nea Imi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost mesajul apărut pe pagina oficială de Facebook a Clubului Sportiv al Armaei Steaua București.

Liga Profesionistă de Fotbal transmite la rândul ei condoleanțe familiei fostului tehnician. LPF menționează că meciurile etapei a 16-a a Superligii vor fi precedate de un moment de reculegere în memoria lui Ienei, potrivit Agerpres.