Antena Căutare
Home News Sport Ce probleme de sănătate a avut Emeric Ienei și cum și-a trăit ultimii ani de viață legenda Stelei

Ce probleme de sănătate a avut Emeric Ienei și cum și-a trăit ultimii ani de viață legenda Stelei

Fostul antrenor și fotbalist Emeric Ienei s-a stins din viață în cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Descoperă ce probleme de sănătate a avut acesta, dar și cum și-a trăit ultimii ani de viață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 14:38 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 15:46
Galerie
Descoperă detalii despre problemele de sănătate cu care se confrunta Emeric Ienei | sursa foto: Profimedia

Miercuri, în data de 5 noiembrie 2025, pe pagina oficială de Facebook a Clubului Sportiv al Armatei Steaua București a fost anunțat decesul legendarului Emeric Ienei. Acesta a fost nu doar fotbalist, în perioada 1957 și 1969, ci și antrenorul echipei naționale de fotbal a româniei, între anii 1986 și 1990 și respectiv 2000, echipă cu care a participat la Mondialul din Italia (1990( și la Euro 2000.

După moartea sa au ieșit la iveală detalii mai puțin știute despre legenda fotbalului românesc. Descoperă în rândurile de mai jos cu ce proleme de sănătate s-a confrunta, dar și cum și-a trăit ultimii ani de viață fostul antrenor și fotalist.

Ce probleme de sănătate a avut Emeric Ienei și cum și-a trăit ultimii ani de viață legenda Stelei

Se pare că Emeric Ienei s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Anul trecut, acestuia i s-a montat un stimulator cardiac din cauza pulsului scăzut.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unor surse medicale, fostul antrenor și sportiv ar fi fost diagnosticat cu pneumonie la mijlocul lunii octombrie, atunci când a fost internat pe secția de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor. Abia la finalul sătpămânii trecute a fost externat, semn că a fost vorba despre o formă severă. În plus, marele antrenor și fotbalist mai suferea de Alzheimer, pe lângă problemele cardiace și de altă natură, arată cei de la viva.ro.

Citește și: Cum a reacționat Gică Hagi după ce a aflat de moartea lui Emeric Ienei. Mesajul dureros postat pe internet: „A însemnat enorm...”

Ultimii ani de viață și i-a petrecut în singurătate, după ce soția lui s-a stins din viață în anul 2021.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„DECES

Drum lin, nea Imi!

Emerich Jenei, antrenorul legendar al Stelei, a încetat astăzi din viață, la vârsta de 88 de ani. Vorbim de cel mai valoros antrenor român din toate timpurile. Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi.

Ca fotbalist al Stelei (1957-1969) a cucerit de trei ori campionatul și de patru ori Cupa României. Apoi, a trecut pe banca tehnică secund, iar principal din 1975. În 1986 a câștigat, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, punând campioana României pe harta marilor cluburi ale lumii. Tot cu Steaua, a mai obținut șase titluri de campion și patru Cupe ale României.

Între 1986 și 1990, iar apoi în 2000, a fost antrenorul echipei naționale de fotbal a României, cu care a participat la Mondialul din Italia 1990 și Euro 2000.

Măcinat de probleme de sănătate, dureri de picioare și o inimă tot mai slăbită, uneori pierzîndu-se printre amintiri, a trăit discret și liniștit în ultimii ani, la Oradea, orașul pe care îl iubea atât de mult. A fost căsătorit cu fosta scrimeră Ileana Gyulai-Jenei (1946 - 2021).

Jenei și-a dedicat toată viața sportului cu balonul rotund. ”Am avut aproape întotdeauna fotbaliști formidabili la dispoziție. Și, poate, am avut și eu ceva fler, ceva inspirație... Voi ați văzut antrenori mari cu jucători slabi? În special la Steaua și la națională, am lucrat cu oameni de calitate. Și pe gazon, și în afara lui. Fără acești oameni extraordinari, probabil că aș fi rămas un anonim!”, spunea nea Imi. Un lord al fotbalului.

A plecat să antreneze acolo, într-o altă lume. Noi nu îl vom uita și îi vom cinsti memoria, așa cum se cuvine. Drum lin, nea Imi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost mesajul apărut pe pagina oficială de Facebook a Clubului Sportiv al Armaei Steaua București.

colaj foto cu emeric ienei
+1
Mai multe fotografii

Liga Profesionistă de Fotbal transmite la rândul ei condoleanțe familiei fostului tehnician. LPF menționează că meciurile etapei a 16-a a Superligii vor fi precedate de un moment de reculegere în memoria lui Ienei, potrivit Agerpres.

România își continuă drumul spre World Cup 2026. Meciul cu San Marino, exclusiv pe Antena 1 și în AntenaPLAY...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salariul pe care un fost fotbalist al României îl câştigă la pește congelat, în Elveţia Salariul pe care un fost fotbalist al României îl câştigă la pește congelat, în Elveţia
Observatornews.ro Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Marius Copil, cel mai bun tenismen din România, își anunță retragerea la vârsta de 35 ani. Ce a declarat
Marius Copil, cel mai bun tenismen din România, își anunță retragerea la vârsta de 35 ani. Ce a declarat
Murăturile tale au început să fermenteze? Iată cauzele și soluțiile eficiente
Murăturile tale au început să fermenteze? Iată cauzele și soluțiile eficiente Catine.ro
Dueluri în primul tur de la WTT Champions Frankfurt. Eliza Samara – Minhyung Jee și Bernadette Szocs – Sofia Polcanova
Dueluri în primul tur de la WTT Champions Frankfurt. Eliza Samara – Minhyung Jee și Bernadette Szocs – Sofia...
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi lungă”
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi... Libertatea.ro
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori imobiliari, tot felul de personaje care au profitat de influența politică”
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim că ne-ai ales. Noi te vom alege mereu. În curând...„
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de dovleac cu fasole roșie și carne tocată. Rețetă cu arome de toamnă
Tocăniță de dovleac cu fasole roșie și carne tocată. Rețetă cu arome de toamnă HelloTaste.ro
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
DNA, dată în judecată de propriii procurori. Vor salarii ca la EPPO, plătite din urmă, începând cu anul 2021
DNA, dată în judecată de propriii procurori. Vor salarii ca la EPPO, plătite din urmă, începând cu anul 2021 Jurnalul
genstiri: România, țara cu cele mai multe decese pe șosele din UE în 2024
genstiri: România, țara cu cele mai multe decese pe șosele din UE în 2024 Kudika
Când intră alocațiile pe card în noiembrie. Când livrează poștașii banii oferiți de stat
Când intră alocațiile pe card în noiembrie. Când livrează poștașii banii oferiți de stat Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York
Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York Observator
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer MediCOOL
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
7 probleme de comportament ale copiilor mici și cum să le abordați
7 probleme de comportament ale copiilor mici și cum să le abordați DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă roșie cu cartofi, maioneză și iaurt, plină de culoare și savoare
Salată de sfeclă roșie cu cartofi, maioneză și iaurt, plină de culoare și savoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x