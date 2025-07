Cine este Marco, unicul fiu al regretatului boxer Mihai Leu. Cu ce se ocupă tânărul și de ce nu i-a călcat pe urme tatălui său

Mihai Leu, celebrul campion mondial la box în vârstă de 56 ani, a decedat după o luptă grea cu cancerul.

Sportivul a lăsat în urma lui o familie îndurerată, pe soția lui, Anna, și pe unicul lor fiu, Marco, care era lumina ochilor săi.

Cine e și cu ce se ocupă Marco Leu, fiul lui Mihai Leu

Mihai Leu a murit la Institutul Clinic Fundeni, acolo unde fusese internat de urgență la terapie intensivă în urmă cu câteva luni din cauza diagnosticului său cumplit. Faimosul sportiv a fost diagnosticat cu cancer de colon în 2014, iar de atunci a dus o luptă grea cu boala care s-a dovedit a fi necruțătoare.

Anna Leu a postat un mesaj profund emoționant, spunând că nu îl va uita niciodată pe soțul ei și că îl va iubi chiar și dincolo de moarte. Cei doi au avut o căsnicie minunată, dar au preferat să își trăiască frumoasa poveste de dragoste departe de ochii reflectoarelor.

Ei s-au cunoscut în 1990 în Germania și au știut din prima clipă că sunt făcuți unul pentru altul. Din dragostea lor imensă s-a născut mai apoi fiul lor, Marco, de care amândoi sunt foarte mândri.

Marco Leu, și el crescut departe de ochii curioșilor și ai presei, a fost un sprijin imens pentru tatăl său, Mihai Leu, care a avut nevoie de toată dragostea și grija familiei după diagnosticul crunt primit din partea specialiștilor.

Alături de Anna, o italiancă superbă, Mihai Leu a reușit să construiască un cămin minunat, perfect pentru creșterea, educația și evoluția fiului lor, Marco.

Marco Leu are 31 ani și este o fire extrem de discretă și rezervată, fiind crescut de părinții lui departe de lumina reflectoarelor.

„Am un băiat de care chiar sunt mândru, nu încerc să îi spun eu ce să facă. Încerc să îl las să facă ce îi place şi îl încurajez. Boxul nu i-a plăcut lui, iar cu maşinile, soţia nu a putut niciodată să fie încântată de tema asta şi puţin a contat şi asta.

A terminat un masterat de management sportiv, probabil tot cu sportul va avea legătură în viitor. El este instructor de schi şi snowbord, îi place foarte mult, aproape toată iarna este la munte”, a povestit Mihai Leu despre fiul său în cadrul unui interviu, potrivit Viva.

Marco a ales să nu îi calce pe urme tatălui său și să își croiască propriul drum, dar s-a orientat tot către ceva din domeniul sportiv. Tânărul a absolvit un master de management sportiv și a devenit instructor de snowboard și schi, fiind chiar și organizatori de competiții pentru aceste două sporturi de iarnă.

„Contează să ai și puțin talent, dar cred că cel mai important întotdeauna să muncești foarte mult și când m-am apucat de ceva, am muncit cât am putut, am încercat să fac cât mai bine. Boxul nu i-a plăcut, dar noi acum organizăm curse de mașini și el este cel care se ocupă de organizare, în special”, a mai dezvăluit Mihai Leu despre fiul său în trecut, la Antena Stars.

