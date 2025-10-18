Antena Căutare
Home News Sport Cristi Tănase a aflat ce pensie alimentară îi va plăti fetiței sale. Magistrații i-au stabilit și programul de vizită

Cristi Tănase a aflat ce pensie alimentară îi va plăti fetiței sale. Magistrații i-au stabilit și programul de vizită

Dodel a revenit în centrul atenției după ce a primit o veste importantă cu privire la ipostaza de tătic. Iată ce au decis judecătorii în urmă cu scurt timp!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Octombrie 2025, 18:45 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 15:51
Galerie
Cristi Tănase a aflat ce pensie alimentară îi va plăti fetiței sale | Hepta, Facebook

Fostul mare fotbalist Cristi Tănăse a primit o veste importantă din partea instanței de judecată după ce, în urmă cu un an, acesta și soția lui, Adina, au fost la un pas de a o lua pe drumuri separate, ținând prima pagină a site-urilor de presă din întreaga Românie.

La scurt timp după ce mai multe imagini cu „Dodel”, așa cum sportivul este cunoscut, au ajuns virale în mediul online pentru că era așezat pe jos la ușa apartamentului soției sale, fără un dinte și cu pete de sânge pe haine, acesta a intentat o cerere de divorț față de cea care, la rândul ei, ceruse un ordin de protecție împotriva lui.

Citește și: Care este motivul pentru care Denisa Tănase nu a mai publicat imagini cu soțul ei. Ce se întâmplă în căsnicia lor

Cristi Tănase a aflat ce pensie alimentară îi va plăti fetiței sale

Articolul continuă după reclamă

La momentul scandalului, Cristi Tănase solicitase instanței de judecată un program de vizită pentru a-și putea vedea fetița, însă în cele din urmă acesta și soția lui au revenit la sentimente mai bune. El a retras cererea de divorț, însă a continuat procesul pentru programul de vizitare, dosar în care instanța a oferit un verdict de curând, potrivit informațiilor oferite de SpyNews.

Citește și: Cine e și cum arată soția fotbalistului Virgil Ghiță. Cei doi au împreună doi copii

„Admite cererea de emitere a ordonanței președințiale formulată și precizată de reclamantul TĂNASE CRISTIAN, în contradictoriu cu pârâta TĂNASE MARIA-ADINA. Admite cererea reconvențională formulată și precizată de pârâta-reclamantă TĂNASE MARIA-ADINA, în contradictoriu cu reclamantul-pârât TĂNASE CRISTIAN și, în consecință:

Stabilește următorul program de vizitare al minorei T C-M, de către tatăl-reclamant:

  • până la împlinirea vârstei de 3 (trei) ani, minora va petrece alături de tată zilele de miercuri și vineri, începând de la ora 15:00 până la ora 18:00, fără prezenţa mamei;
  • ulterior împlinirii vârstei de 3 (trei) ani, în primul și al treilea sfârșit de săptămână, minora va petrece timp alături de tată, începând de vineri ora 18:00, până duminică la ora 18:00;
  • în vacanța de primăvară și iarnă, în prima săptămână;
  • în vacanța de vară, o lună și jumătate, începând din data de 1 august până la data de 14 septembrie, a fiecărui an;
  • în anii pari, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște;
  • în anii pari, de ziua de naștere a minorei și cu ocazia serbării onomasticii acesteia;
  • cu ocazia zilei de naștere a tatălui, în data de 18 februarie a fiecărui an;
  • convorbiri prin intermediul aplicaţiilor mobile audio-video, în zilele de marți și joi ale fiecărei săptămâni, între orele 18:00 – 19:00.

Stabilește locuința minorei T C-M [...] la mamă. Obligă tatăl-reclamant să plătească în favoarea minorei o pensie de întreţinere în cuantum de 2.500 lei/lunar. Compensează cheltuielile de judecată. (...) Executorie. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare. În cazul exercitării căii de atac, cererea se va depune la Judecătoria Pitești, sub sancțiunea nulității. Pronunțată azi, 13 octombrie 2025, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.” sunt informațiile care se arată pe portaljust.ro.

Cristi Tănase și Adina Tănase
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Ce spune Mircea Lucescu despre plecarea sa de la echipa națională după meciul cu Austria: „Eu am promis...”

Înapoi la Homepage
AS.ro Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Observatornews.ro Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare" Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei” Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce mai face și cum arată Daniela Silivaș, marea campioană a gimnasticii românești. Ce a recunoscut despre cariera ei
Ce mai face și cum arată Daniela Silivaș, marea campioană a gimnasticii românești. Ce a recunoscut despre...
Luna Nouă în Balanță din octombrie 2025. Cum se schimbă destinul zodiilor
Luna Nouă în Balanță din octombrie 2025. Cum se schimbă destinul zodiilor Catine.ro
Cine e și cum arată soția fotbalistului Virgil Ghiță. Cei doi au împreună doi copii
Cine e și cum arată soția fotbalistului Virgil Ghiță. Cei doi au împreună doi copii
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara blocului: „Când îmi aduc aminte, îmi vine să plâng”
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara... Libertatea.ro
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu e de bine"
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Quiche cu spanac și dovleac, gratinat cu cașcaval afumat
Quiche cu spanac și dovleac, gratinat cu cașcaval afumat HelloTaste.ro
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință Kudika
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți,... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde... Gandul
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit UseIT
Pulpă de rață cu pere caramelizate și fructe confiate
Pulpă de rață cu pere caramelizate și fructe confiate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x