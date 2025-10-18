Cristi Tănase a aflat ce pensie alimentară îi va plăti fetiței sale. Magistrații i-au stabilit și programul de vizită

Dodel a revenit în centrul atenției după ce a primit o veste importantă cu privire la ipostaza de tătic. Iată ce au decis judecătorii în urmă cu scurt timp!

Fostul mare fotbalist Cristi Tănăse a primit o veste importantă din partea instanței de judecată după ce, în urmă cu un an, acesta și soția lui, Adina, au fost la un pas de a o lua pe drumuri separate, ținând prima pagină a site-urilor de presă din întreaga Românie.

La scurt timp după ce mai multe imagini cu „Dodel”, așa cum sportivul este cunoscut, au ajuns virale în mediul online pentru că era așezat pe jos la ușa apartamentului soției sale, fără un dinte și cu pete de sânge pe haine, acesta a intentat o cerere de divorț față de cea care, la rândul ei, ceruse un ordin de protecție împotriva lui.

Cristi Tănase a aflat ce pensie alimentară îi va plăti fetiței sale

La momentul scandalului, Cristi Tănase solicitase instanței de judecată un program de vizită pentru a-și putea vedea fetița, însă în cele din urmă acesta și soția lui au revenit la sentimente mai bune. El a retras cererea de divorț, însă a continuat procesul pentru programul de vizitare, dosar în care instanța a oferit un verdict de curând, potrivit informațiilor oferite de SpyNews.

„Admite cererea de emitere a ordonanței președințiale formulată și precizată de reclamantul TĂNASE CRISTIAN, în contradictoriu cu pârâta TĂNASE MARIA-ADINA. Admite cererea reconvențională formulată și precizată de pârâta-reclamantă TĂNASE MARIA-ADINA, în contradictoriu cu reclamantul-pârât TĂNASE CRISTIAN și, în consecință:

Stabilește următorul program de vizitare al minorei T C-M, de către tatăl-reclamant:

până la împlinirea vârstei de 3 (trei) ani, minora va petrece alături de tată zilele de miercuri și vineri, începând de la ora 15:00 până la ora 18:00, fără prezenţa mamei;

ulterior împlinirii vârstei de 3 (trei) ani, în primul și al treilea sfârșit de săptămână, minora va petrece timp alături de tată, începând de vineri ora 18:00, până duminică la ora 18:00;

în vacanța de primăvară și iarnă, în prima săptămână;

în vacanța de vară, o lună și jumătate, începând din data de 1 august până la data de 14 septembrie, a fiecărui an;

în anii pari, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște;

în anii pari, de ziua de naștere a minorei și cu ocazia serbării onomasticii acesteia;

cu ocazia zilei de naștere a tatălui, în data de 18 februarie a fiecărui an;

convorbiri prin intermediul aplicaţiilor mobile audio-video, în zilele de marți și joi ale fiecărei săptămâni, între orele 18:00 – 19:00.

Stabilește locuința minorei T C-M [...] la mamă. Obligă tatăl-reclamant să plătească în favoarea minorei o pensie de întreţinere în cuantum de 2.500 lei/lunar. Compensează cheltuielile de judecată. (...) Executorie. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare. În cazul exercitării căii de atac, cererea se va depune la Judecătoria Pitești, sub sancțiunea nulității. Pronunțată azi, 13 octombrie 2025, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.” sunt informațiile care se arată pe portaljust.ro.

