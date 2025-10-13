Antena Căutare
Cine e și cum arată soția fotbalistului Virgil Ghiță. Cei doi au împreună doi copii

Cine e și cum arată soția fotbalistului Virgil Ghiță. Cei doi au împreună doi copii

Cum arată soția fotbalistului Virgil Ghiță. Cei doi au împreună doi copii

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 13:12 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 15:14
Galerie
El este căsătorit cu Sandra Sonia Ghiță, o brunetă superbă, care i-a dăruit doi băieți. | Profimedia

Virgil Ghiță este fotbalistul care a dat golul decisiv în meciul România – Austria, reușind să îi aducă pe tricolori mai aproape de calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal. După un meci tensionat, cu multe ocazii, tricolorii s-au bucurat de victorie după ce Virgil Ghiță a înscris în prelungiri cu o lovitură de cap.

Cine e și cum arată soția fotbalistului Virgil Ghiță

Sportivul în vârstă de 27 ani a ajuns în atenția presei după ce a înscris singurul gol al meciului, după o centrare făcută de Ianis Hagi. Astfel, echipa națională a României a înfrânt echipa Austriei cu un scor de 1-0.

Virgil Ghiță a trăit un moment unic în cariera sa și a declarat ulterior că se bucură de această victorie și le-a mulțumit colegilor săi de echipă pentru efortul pe care l-au depus împreună. Ghiță joacă la echipa Hannover 96 din Germania.

El nu are succes doar pe plan profesional, dar se bucură și de succes pe plan personal, având o familie frumoasă. El este căsătorit cu Sandra Sonia Ghiță, o brunetă superbă, care i-a dăruit doi băieți. Ea este fostă voleibalistă și a jucat la o echipă din Constanța.

Cei doi au împreună doi băieți, pe Karim și Aris, Aris fiind mezinul familie. Virgil Ghiță a devenit tată pentru a doua oară chiar luna trecută, după ce soția lui l-a adus pe lume pe cel de-al doilea fiu al lor, micuțul Aris.

Aris a întregit tabloul de familie și le-a adus multă bucurie celor doi, dar și lui Karim, băiețelul lor în vârstă de 3 ani, care este acum frate mai mare.

Cei doi formează un cuplu din 2015 și s-au căsătorit în 2024, trăind o frumoasă poveste de dragoste împreună încă din adolescență.

Sandra și Virgil se cunosc de pe vremea când erau niște copii, iar iubirea lor a crescut într-atât încât și-au format împreună familia la care au visat dintotdeauna. Acum Sandra este proaspătă mămică pentru că în urmă cu aproximativ o lună l-a adus pe lume pe Aris, cel de-al doilea băiețel al familiei.

Ea și soțul ei locuiesc în Germania alături de cei doi copii ai lor, iar în prezent ea se ocupă exclusiv de creșterea fiilor lor.

După victoria obținută aseară de tricolori, Sandra s-a simțit cea mai mândră soție și i-a transmis imediat un mesaj soțului ei pe Instagram. Ea repostat pe Insta Story imaginea cu Virgil Ghiță publicată de pagina echipei naționale și i-a transmis „Fără cuvinte. Te iubesc!”.

Sandra l-a susținut dintotdeauna pe soțul ei și i-a fost alături pe tot parcursul carierei lui, încurajându-l la tot pasul.

x