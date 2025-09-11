Recent, David Popovici a transmis un mesaj prin care a „cerut” românilor un cadou de ziua lui. Descoperă ce își dorește sportivul, cu ocazia zilei sale de naștere.

David Popovici va împlini pe 15 septembrie 2025 vârsta de 21 de ani. Cu acest prilej, tânărul a „cerut” românilor un cadou de ziua lui. Află în rândurile de mai jos ce a spus sportivul că vrea.

Mesajul său a stârnit numeroase reacții și nu puțini au fost fost românii care au transmis comentarii.

David Popovici a „cerut” românilor un cadou de ziua lui! Ce a spus că vrea, cu ocazia zilei sale de naștere: „De data aceasta”

Este cunoscut deja faptul că David Popovici se implică în numeroase acte de caritate. De data aceasta, dublul campion mondial și campion olimpic la înot a decis, cu ocazia zilei sale de naștere, să „ceară” românilor un cadou de ziua lui. Astfel, pentru data de 15 septembrie 2025, atunci când el va împlini vârsta de 21 de ani, sportivul a cerut donații pentru a susține 35 de tineri, dându-le astfel o șansă la excelență.

De ziua lui, David Popovici, dublu campion mondial şi campion olimpic la înot, îşi donează ziua de naştere pentru copiii şi tinerii excepţionali din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children. Astfel, alege să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru 35 de tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la diferite discipline.

„Hey, prieteni! De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară şi pian, deşi nu are acasă încă o baie funcţională. Laur e campion eurropean la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie şi de forţa noastră. Fă şi tu o donaţie şi hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viaţa, viitorul se poate rescrie. Performanţa se clădeşte cu oameni. Haideţi să fim împreună acei oameni! „O șansă la excelență pentru 35 de tineri sclipitori. Donează pe hopeandhomes.ro/David”, a fost mesajul transmis de David Popovici pe pagina sa oficială de Facebook, cu câteva zile înainte de 15 septembrie, ziua în care va împlini 21 de ani.

Donaţiile pot fi făcute în perioada 11 – 17.09.2025. Suma pe care David Popovici și-a dorit să o strângă este de 100.000 de euro.

„Fiecare medalie pe care mi-am aşezat-o la gât a purtat amprenta oamenilor care m-au însoţit de când eram mic şi până astăzi: părinţii mei, bunica, antrenorul, profesorii, prietenii şi colegii de breaslă. Am învăţat că nu poţi reuşi de unul singur. Performanţa se clădeşte cu oameni. Bursierii pe care i-am cunoscut prin Hope and Homes for Children au poveşti impresionante: câştigă concurs după concurs, chiar dacă unii au crescut fără părinţi sau nu au o baie funcţională. Pentru mine, ei sunt viitorii campioni, iar noi suntem şansa lor să-şi împlinească visurile. Vă invit să îi aplaudăm împreună, la fel de puternic cum aplaudaţi orice campion, la fiecare competiţie. De data aceasta, cele mai puternice aplauze iau forma donaţiilor”, a afirmat David Popovici, potrivit news.ro.

David Popovici a devenit în anul 2023 Ambasador Hope and Homes for Children, alături de care s-a implicat în mai multe campanii pentru a schimba în bine vieţile copiilor vulnerabili: şi-a oferit casca şi ochelarii cu care a devenit campion mondial pentru a sprijini o fostă sportivă de performanţă aflată într-o luptă grea cu boala şi a contribuit decisiv la strângerea sumei necesare pentru ca cinci fraţi muzicieni să aibă o casă a lor.

Anul trecut, de ziua sa, a mobilizat aproape 9.000 de donatori individuali în cea mai amplă campanie de strângere de fonduri, prin campania ”Ambasador pentru Acasă”, pentru construcţia unei case familiale, unde se vor muta la finalul anului 11 copii cu nevoi speciale.