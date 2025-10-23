Antena Căutare
Cât costă o oră de antrenament cu David Popovici. De ce "s-a vândut" campionul

S-a aflat suma uriașă pe care a plătit-o un român pentru a se antrena cot la cot cu David Popovici. Iată cât a plătit.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 17:49 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 17:50
Cât costă o oră de antrenament cu David Popovici | GettyImages

David Popovici este recunoscut la nivel mondial datorită performanțelor sale în domeniul sportiv. Înotătorul de doar 21 de ani are un palmares de excepție. Totodată, tânărul este recunoscut și pentru gesturile generoase.

Cât a plătit un român pentru a se antrena cu David Popovici

Campionul olimpic și mondial este apreciat la nivel internațional. A muncit de mic pentru a-și atinge obiectivele și a știut să se și distreze în același timp. În ciuda performanțelor sale, David a rămas un tânăr modest, cu un suflet mare. De mai multe ori și-a arătat generozitatea îndemnând oamenii să contribuie la diverse proiecte umanitare.

La scurtă vreme după ce și-a donat ziua de naștere, a scos la licitație o sesiune de înot, conform unei surse. Suma obținută a fost oferită copiilor și tinerilor cu dizabilități, prin intermediul asociației Climb Again, o organizație nonguvernamentală.

Persoanele care au dorit să participe la licitația organizată de casa de licitații Artmark au plătit cel puțin 500 de euro. Persoana care a câștigat a vrut să fie sigură că își va petrece 60 de minute alături de David și a scos din buzunar la licitația fizică din data de octombrie 2025 suma de 3.250 de euro.

Acești bani ajung la organizația nonguvernamentală Climb Again, care a fost înfiițată în 2014 de Claudiu Miu, fost campion balcanic la cățărări. ONG-ul este afiliat la Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE).

david popovici în bazin
Climb Again organizează sesiuni gratuite de terapie prin intermediul unor activități sportive, precum escaladă, dar și kinetoterapie și consiliere psihologică. Aceste sesiuni sunt pentru copii și tineri cu dizabilități, de la deficiențe de vedere sau auz, la tulburări de spectru autist, ori tulburări neuromotorii.

Comentarii

