Cât costă o oră de antrenament cu David Popovici. De ce ”s-a vândut” campionul

S-a aflat suma uriașă pe care a plătit-o un român pentru a se antrena cot la cot cu David Popovici. Iată cât a plătit.

David Popovici este recunoscut la nivel mondial datorită performanțelor sale în domeniul sportiv. Înotătorul de doar 21 de ani are un palmares de excepție. Totodată, tânărul este recunoscut și pentru gesturile generoase.

Citește și: Andreea Drăgoi, colega lui David Popovici, a luat cu asalt Statele Unite ale Americii. De ce este celebră acolo

Cât a plătit un român pentru a se antrena cu David Popovici

Campionul olimpic și mondial este apreciat la nivel internațional. A muncit de mic pentru a-și atinge obiectivele și a știut să se și distreze în același timp. În ciuda performanțelor sale, David a rămas un tânăr modest, cu un suflet mare. De mai multe ori și-a arătat generozitatea îndemnând oamenii să contribuie la diverse proiecte umanitare.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: David Popovici primește ajutor de la stat 1,2 milioane de euro. La ce folosesc banii

La scurtă vreme după ce și-a donat ziua de naștere, a scos la licitație o sesiune de înot, conform unei surse. Suma obținută a fost oferită copiilor și tinerilor cu dizabilități, prin intermediul asociației Climb Again, o organizație nonguvernamentală.

Citește și: Momentul în care David Popovici a „blocat” o benzinărie de lângă Sibiu. Ce s-a întâmplat după ce a oprit să-și alimenteze bolidul

Persoanele care au dorit să participe la licitația organizată de casa de licitații Artmark au plătit cel puțin 500 de euro. Persoana care a câștigat a vrut să fie sigură că își va petrece 60 de minute alături de David și a scos din buzunar la licitația fizică din data de octombrie 2025 suma de 3.250 de euro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată vila în care locuiește David Popovici. Complexul are o piscină semiolimpică

Acești bani ajung la organizația nonguvernamentală Climb Again, care a fost înfiițată în 2014 de Claudiu Miu, fost campion balcanic la cățărări. ONG-ul este afiliat la Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE).

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce salariu are David Popovici. Olimpicul este legitimat la Clubul Sportiv Dinamo din 2021: „Nu are cum să ia mai mult”

Climb Again organizează sesiuni gratuite de terapie prin intermediul unor activități sportive, precum escaladă, dar și kinetoterapie și consiliere psihologică. Aceste sesiuni sunt pentru copii și tineri cu dizabilități, de la deficiențe de vedere sau auz, la tulburări de spectru autist, ori tulburări neuromotorii.