Motivul pentru care David Popovici a refuzat Salonul Oficial. Declarația campionului mondial i-a surprins pe toți

David Popovici, campion mondial la 100 m și 200 m, a explicat de ce a refuzat să fie primit la Salonul Oficial al aeroportului Otopeni.

Recent, David Popovici a obținut medalia de aur atât la proba de 100 metri liber, cât și la cea de 200 metri liber la Campionatele Mondiale de Natație din Singapore.

Această reușită imensă îl aduce pe Popovici pe locul 2 în istorie când vine vorba de timpul înregistrat la proba 100 metri liber, având un timp de 46:51.

David Popovici a refuzat Salonul Oficial din aeroportul Otopeni

Dublul campion mondial a simțit că munca lui este răsplătită la adevărata valoare și s-a bucurat să vadă că poate să facă mândră o întreagă națiune cu talentul și determinarea sa.

Sportivul a mai spus că acum nu mai are un scop anume și că vrea doar să se bucure din plin de înot, cea mai mare pasiune a lui.

David Popovici mai are în palmares un titlu mondial la 100 m liber câștigat în 2022. Imediat după ce a primit medalia de aur, David Popovici a declarat că s-a simțit mândru să vadă că steagul României a fost mai sus decât cel al SUA.

“Tot anul trecut a fost un an foarte dificil, dar și de succes, care a venit la pachet cu un set nou de provocări. Nu mi-a spus nimeni cât de greu va fi și când este bine. Pot spune că mi s-a ridicat o piatră de pe inimă în sensul că nu mă mai interesează titlurile, parcă ușor ușor mă îndrept spre plăcerea aia a copilului David Popovici. Știind că am reușit să înving țările pe care ei le reprezintă superputeri mondiale, pe mine, un băiat din Pantelimon, faptul am reușit să văd drapelul mai sus decât cel al SUA mă face să mă simt bine”, a precizat el.

Sportivul și-a exprimat dezamăgirea pentru faptul că România nu prioritizează sportul și că statul ar putea face mai multe pentru sportivii săi.

“Iubesc înotul în continuare, nu vă voi da nicio veste proastă. Sunt super mândru de mine și de toată echipa mea. Nu, nicio șansă să mă retrag. Dacă va fi cazul, când va fi cazul, veți afla de la mine. Vom avea o vacanță în care vom sărbători pe măsură și vom merge undeva cu soare, undeva pe o plajă”, a afirmat Popovici, citat de News.ro.

Sportivul a menționat și de ce a refuzat să Salonul Oficial din aeroport.

“Nu am vrut la salonul oficial, am organizat un salon neoficial care ne place mult mai mult. Este un pic prea oficial salonul oficial. Prefer o sosire la care să aibă acces și oamenii care se întâmplă să aștepte pe cineva iubit”, a spus David.

La Campionatele Mondiale de Natație din Singapore, David Popovici a recunoscut că pentru prima dată a simțit frică și tocmai de aceea consideră că aceste medalii pe care abia ce le-a câștigat înseamnă mai mult pentru el decât cele de la Jocurile Olimpice.

“De mic aveam visul să ajuns campion olimpic, dar atunci trăiam cu iluzia că, odată ce o voi face, totul se va schimba. Fals. În interior rămâi la fel. Știam că e o iluzie că totul se va schimba așa că de-asta am putut fi un pic mai relaxa.

Pentru mine au însemnat poate un pic mai mult medaliile astea de aur, pentru prima dată în cariera mea am simțit că mi-e frică. Mi-am demonstrat că pot să o fac și fiind campion olimpic. Mi-am demonstrat că pot în continuare”, a mai declarat celebrul sportiv.

