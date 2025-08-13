David Popovici a devenit primul ambasador Porsche din România! Românii au făcut show în comentarii! Ce au zis

Antena Căutare
David Popovici a devenit oficial primul ambasador Porsche din România. Sportivul s-a declarat încântat de această realizare, iar românii au făcut spectacol în comentarii.

Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 14:07
Descoperă ce mesaje au transmis românii după ce David Popovici a devenit primul ambasador Porsche din România | profimedia

Miercuri, pe 13 august 2025, David Popovici a anunțat faptul că a fost desemnat ambasador al brandului Porsche, lucru ce i-a adus bucurie. Campionul a anunțat faptul că este de acum Friend od the Brand și că a semnat un parteneriat cu producătorul german de mașini de lux.

Vestea a făcut rapid înconjurul internetului și românii nu au rămas indiferenți, ci au făcut show în comentarii. Descoperă ce au transmis internauții în mesajele publicate pe pagina de Facebook a sportivului.

David Popovici a devenit primul ambasador al Porsche în România și a dezvăluit totul în cadrul unui mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook. Iată mai jos ce a transmis Porsche România pe pagina oficială de Facebook:

„Porsche România îl numește pe David Popovici Friend of the Brand.

Porsche România anunță, cu mândrie, că multiplul campion olimpic, mondial și european la înot David Popovici a fost numit oficial Friend of the Brand. Acest parteneriat reflectă alinierea puternică dintre Popovici și valorile fundamentale ale Porsche: performanță, originalitate, autenticitate și carismă”, a fost mesajul transmis pe pagina oficială de Facebook Porsche România.

„În apă măsor secundele. Pe șosea, măsor zâmbetele. De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Și da… copilul din mine se bucură autentic.”, a fost mesajul transmis de David Popovici pe contul său oficial de Facebook.

”Suntem încântați să îi urăm bun venit lui David Popovici, primul Friend of the Brand din România. Realizările remarcabile și personalitatea puternică, care inspiră, l-au transformat pe David Popovici într-unul dintre cei mai admirați sportivi ai planetei. Faptul că David își urmează visurile pe plan profesional și face acest lucru în timp ce alege să conducă o mașină Porsche întărește legătura sa naturală cu marca, atât în calitate de client, cât și de ambasador la nivel național”, a spus Alin Tapalagă, CEO Porsche Inter Auto România, importatorul oficial Porsche.

„Campion olimpic și recordman multiplu, David Popovici este singurul sportiv din lume care a reușit să câștige de două ori medalia de aur atât în proba de 100 m liber, cât și în cea de 200 m liber, la Campionatele Mondiale de natație, în 2022 si 2025. Deținător al recordului european la 100 m liber și al recordului mondial la juniori la probele de 100 m liber, 200 m liber și 100 m liber în bazin scurt, David este în același timp, și cvadruplu campion european, cucerind câte două titluri, în 2022 și 2024.

Cu timpul de 46.51 secunde, el deține în prezent recordul Campionatului Mondial de Natație în proba de 100 m liber și este fost deținător al recordului mondial în proba de 100 m liber, înregistrând acum cel de-al doilea cel mai rapid timp din istorie la 100 m liber.

În calitate de „Friend of the Brand”, David Popovici va contribui la inițiativele Porsche din sport și din alte domenii, talentul, dedicarea și carisma sa aducându-i deja un loc proeminent în cadrul comunității Porsche din România”, se arată în comunicatul oficial transmis de Porsche România.

Vestea a circular rapid și românii au făcut un adevărat show în comentarii, pe pagina de Facebook a îndrăgitului sportiv. Unii au fost bucuroși și l-au felicitat: „Ne bucuram de bucuria ta!”, „Esti minunat si unic copile! Meriti Felicitari in tot!”, „Ăștia de la Porsche ar trebui să scoată un nou model ,sport ,DELFIN sa se numească! Bravo, David!”, „Frumos. Să-ți mai iei 3 Proschane, le meriți pe deplin, bros!”, „Felicitări David, meriți pe deplin!”.

Alții, ceva mai cârcotași, s-au ținut de glume și ironii: „L-ai omorât pe "cetepeu" ”, „pe ultimii 50 m nu uita sa franezi, sa nu accelerezi din obisnuinta:)) Felicitari, meriti sa reprezinti cele mai mari branduri ale lumii!!”, „CTPu', stie? Inocent joke”, „Felicitari David Popovici si Porsche Romania! P.S. Acum sa vedem CTP-ul sau alti hateri de serviciu ce zic”.

